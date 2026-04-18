Lanzaron la nueva edición de Chaco Juega, el programa que impulsa inclusión y deporte

El Gobierno del Chaco puso en marcha la tercera edición de Chaco Juega, una iniciativa que busca ampliar el acceso al deporte y fortalecer la inclusión social en todo el territorio. El lanzamiento se realizó este sábado en el Hotel Gualok de Sáenz Peña, con la presencia del gobernador Leandro Zdero y autoridades provinciales y locales.

El programa, impulsado por el Instituto del Deporte Chaqueño, está dirigido a jóvenes de entre 12 y 18 años, personas mayores de 60 y deportistas con discapacidad. Su objetivo central es garantizar la igualdad de oportunidades a través de la participación libre y gratuita en actividades deportivas, promoviendo la integración en distintas etapas de la vida.

Con una proyección que abarca a toda la provincia, Chaco Juega se consolida como una de las principales políticas deportivas y sociales del Chaco. En esta edición, se espera la participación de más de 220.000 personas, lo que refleja su alcance y crecimiento desde su implementación.

La propuesta incluye más de 30 disciplinas, tanto convencionales como adaptadas, entre ellas atletismo, básquet 3×3, fútbol 11, futsal, hockey, natación, vóley y rugby, además de judo, taekwondo, tenis, pádel, ciclismo, canotaje, boxeo, tiro, tiro con arco y gimnasia en sus distintas modalidades. Esta diversidad busca garantizar la inclusión de participantes de diferentes edades, capacidades e intereses.

El desarrollo del programa se organiza en distintas etapas: una fase inicial local en cada municipio, seguida por instancias zonales entre localidades vecinas y una etapa provincial que se disputará en el Polideportivo Jaime Zapata. Los ganadores tendrán la posibilidad de representar a la provincia en competencias nacionales.

Durante la presentación, el gobernador Zdero destacó el valor del deporte como herramienta de integración y formación, y remarcó la importancia de federalizar el acceso a estas políticas públicas para llegar tanto a grandes ciudades como a parajes alejados. En la misma línea, el presidente del Instituto del Deporte Chaqueño, Fabio Vázquez, subrayó el crecimiento del programa y su rol en la formación y proyección de jóvenes deportistas.

Por su parte, el intendente de Presidencia Roque Sáenz Peña, Bruno Cipolini, valoró el carácter federal de la propuesta y su impacto en la construcción de igualdad en toda la provincia.

Con una estructura que combina competencia, formación e inclusión, Chaco Juega se posiciona como una herramienta clave para el desarrollo social, promoviendo valores y generando oportunidades a través del deporte en cada rincón del Chaco.