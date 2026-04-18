La Legislatura homenajeó a Sandra Mendoza a dos meses de su fallecimiento

La Cámara de Diputados del Chaco rindió un emotivo homenaje post mortem a la diputada provincial mandato cumplido Sandra Marcela Mendoza, en reconocimiento a su trayectoria política, su militancia y su compromiso con la vida institucional y social de la provincia. Referente del justicialismo chaqueño, fue destacada como una dirigente cercana a la gente y comprometida con los sectores más vulnerables.

Del acto participaron los legisladores provinciales Santiago Pérez Pons; Nicolás Slimel; María Luisa Chomiak; Luciano Moser, Josefina González Magda Ayala; Sebastián Benítez Molas; Tere Cubells; Analía Flores; Carlos Salom; Iván Gyoker; Maida With; además de ex diputados, familiares, militantes y representantes de distintos sectores.

Al inicio, y en representación de la Presidencia del Cuerpo, el vicepresidente segundo Santiago Pérez Pons transmitió el saludo de la titular de la Legislatura, Carmen Delgado, y recordó a Mendoza como “una figura clave para la provincia, con una profunda vocación de servicio y una enorme calidad humana”.

“Recordamos a Sandra en un momento de profunda congoja y memoria. Fue una figura clave para esta Casa y para la provincia, donde ocupó distintos cargos y trabajó con compromiso, amor y solidaridad por el pueblo del Chaco. La recordamos no solo por su vocación de servicio, sino también por su calidad humana. Su cercanía con la gente fue una de sus mayores virtudes, dejando un legado de atención, empatía y escucha activa que permanecerá en nuestra memoria.”

A su turno, el presidente del Bloque Justicialista, Nicolás Slimel, valoró la iniciativa impulsada por el interbloque Frente Chaqueño y remarcó el afecto hacia la dirigente, mientras que el ex diputado Juan José Bergia resaltó su empatía y su entrega, recordando su permanente disposición para asistir a quienes más lo necesitaban.

La diputada María Luisa Chomiak añadió: “es un honor poder hacerlo, quienes conocimos a Sandra desde otro lugar, no solo de esta política que marcó un antes y un después en muchos jóvenes de la política chaqueña sin distinción partidaria. Me quiero referir a ella como la que conocí antes de incursionar en la política, de ser amiga de mi hermana que trabajaba en el sector de la limpieza en el mismo lugar que Sandra cuando ella ya era la doctora, eso pinta lo que fue. No solamente en lo personal sino en la política, sabía en qué lugar pararse y nunca dejó de estar del mismo lado”, opinó.

Luego, el ex diputado Juan José Bergia expresó: “vengo a decir lo poco o mucho que viví con ella y con eso me basta y me sobra. Sandra tenía lo que falta a tantos, empatía con la gente. Recuerdo las noches que me llamaba para ir al Hospital, se desvivía por atender a la gente sin preguntarle de que partido político era. Ella era políticamente incorrecta para los tiempos que vivimos, para mí era la mujer más correcta porque la verdad que de esas personas deberíamos de seguir aprendiendo”, la recordó.

También el director de Ceremonial y Protocolo, Daniel Svenson, compartió anécdotas de su paso por la Legislatura. Como cierre del homenaje, se hizo entrega de una placa recordatoria y copia de la resolución a sus hijas Guillermina y Jorgelina, y a su hermana.

El reconocimiento fue formalizado mediante la Resolución Nº 0590/2026. Nacida en Presidencia Roque Sáenz Peña en 1963, Mendoza fue kinesióloga egresada de la Universidad Nacional del Nordeste y militante de la Juventud Universitaria Peronista. A lo largo de su carrera se desempeñó como ministra de Salud, diputada nacional y provincial, dejando un legado de iniciativas orientadas a mejorar la calidad de vida de los sectores más vulnerables.

El acto contó además con la presencia de ex combatientes de Malvinas, representantes sindicales, funcionarios, militantes, amigos y familiares, en un clima de respeto y memoria.