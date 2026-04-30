Avanzan las obras de pavimentación en dos barrios de Sáenz Peña

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Durante la mañana del jueves continuaron los trabajos de pavimentación en distintos puntos de la ciudad de Sáenz Peña, con intervenciones en los barrios Judicial y Reserva Este que buscan mejorar la circulación y la conectividad en esas zonas.

En el barrio Judicial, las tareas se concentran sobre la calle 25, en el tramo ubicado al costado del Parque Temático. Allí se avanza con el hormigonado entre las calles 2 y 6. Previamente, en ese sector ya se habían realizado trabajos con adoquines sobre la calle 25 bis, entre calles 4 y 6. Actualmente, las obras continúan con hormigón entre calles 2 y 4, para luego completar el resto del tramo hasta la calle 6.

Por otro lado, en el barrio Reserva Este, los trabajos se desarrollan sobre la calle 00, entre calles 7 y 9. En ese sector ya fue finalizado el tramo comprendido entre calles 9 y 11, y una vez concluida la obra en ejecución se logrará la conexión con la calle 7, que ya se encuentra pavimentada hacia el oeste.

Estas intervenciones permitirán mejorar la circulación vehicular, facilitar la conexión entre distintos sectores y generar mejores condiciones de transitabilidad para los vecinos de ambos barrios y zonas cercanas.

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