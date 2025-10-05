Machagai: un hombre fue asesinado a puñaladas durante una pelea y la Policía detuvo a tres sospechosos

Un violento hecho ocurrido en la madrugada de este domingo en el barrio Quinta 50 de Machagai terminó con la muerte de un hombre de 39 años, identificado como Javier Edgardo Ortiz, quien recibió una puñalada en el pecho durante una gresca. Gracias a un rápido operativo policial, tres personas fueron detenidas y el caso fue caratulado como homicidio esclarecido.

El episodio se registró alrededor de las 00:40, cuando la Policía fue alertada sobre una persona herida de arma blanca. Ortiz fue trasladado de urgencia al hospital local y, debido a la gravedad de sus lesiones, derivado al Hospital 4 de Junio de Sáenz Peña, donde ingresó sin signos vitales cerca de la 1:10.

Según indicaron fuentes policiales, el hecho se produjo durante una pelea entre vecinos en una vivienda de calle 10, Quinta 50, donde testigos señalaron a un hombre de apellido Mamani y a sus dos hijos como los agresores. En el lugar del ataque, los agentes hallaron manchas de sangre y un cuchillo con hoja de 10 centímetros y cabo de madera, que fue secuestrado por el Gabinete Científico del Poder Judicial, a cargo del licenciado Edgar Walluxi, quien también realizó pericias y levantamiento de muestras biológicas.

Tras un operativo cerrojo en las inmediaciones, con intervención del personal de guardia, el grupo motorizado y el servicio externo, los sospechosos fueron aprehendidos cerca de las 3:20. Se trata de Martire Mamani (48), domiciliado en Lote Rural 39; Eduardo Ezequiel Asencio (24) y César Andrés Asencio (20), ambos domiciliados en Quinta 52, barrio Cacique Catán.

Los tres quedaron detenidos por orden del fiscal César Collado, de la Fiscalía N°1 de Sáenz Peña, quien dispuso además la continuidad de las pericias y la toma de testimoniales a testigos presenciales del hecho.

El procedimiento fue supervisado por el comisario inspector Pablo Alexis Coronel, de la Supervisión de Zona VIII, y contó con la colaboración del Departamento de Investigaciones Complejas.

La Comisaría de Machagai, a cargo del comisario Norberto Manuel González Añásco, informó que la investigación continúa para determinar las circunstancias exactas de la agresión fatal.