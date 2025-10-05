Machagai: un hombre fue asesinado a puñaladas durante una pelea y la Policía detuvo a tres sospechosos

WhatsApp Image 2025-10-05 at 09.38.45 (1)

Un violento hecho ocurrido en la madrugada de este domingo en el barrio Quinta 50 de Machagai terminó con la muerte de un hombre de 39 años, identificado como Javier Edgardo Ortiz, quien recibió una puñalada en el pecho durante una gresca. Gracias a un rápido operativo policial, tres personas fueron detenidas y el caso fue caratulado como homicidio esclarecido.

El episodio se registró alrededor de las 00:40, cuando la Policía fue alertada sobre una persona herida de arma blanca. Ortiz fue trasladado de urgencia al hospital local y, debido a la gravedad de sus lesiones, derivado al Hospital 4 de Junio de Sáenz Peña, donde ingresó sin signos vitales cerca de la 1:10.

Según indicaron fuentes policiales, el hecho se produjo durante una pelea entre vecinos en una vivienda de calle 10, Quinta 50, donde testigos señalaron a un hombre de apellido Mamani y a sus dos hijos como los agresores. En el lugar del ataque, los agentes hallaron manchas de sangre y un cuchillo con hoja de 10 centímetros y cabo de madera, que fue secuestrado por el Gabinete Científico del Poder Judicial, a cargo del licenciado Edgar Walluxi, quien también realizó pericias y levantamiento de muestras biológicas.

Tras un operativo cerrojo en las inmediaciones, con intervención del personal de guardia, el grupo motorizado y el servicio externo, los sospechosos fueron aprehendidos cerca de las 3:20. Se trata de Martire Mamani (48), domiciliado en Lote Rural 39; Eduardo Ezequiel Asencio (24) y César Andrés Asencio (20), ambos domiciliados en Quinta 52, barrio Cacique Catán.

Los tres quedaron detenidos por orden del fiscal César Collado, de la Fiscalía N°1 de Sáenz Peña, quien dispuso además la continuidad de las pericias y la toma de testimoniales a testigos presenciales del hecho.

El procedimiento fue supervisado por el comisario inspector Pablo Alexis Coronel, de la Supervisión de Zona VIII, y contó con la colaboración del Departamento de Investigaciones Complejas.

La Comisaría de Machagai, a cargo del comisario Norberto Manuel González Añásco, informó que la investigación continúa para determinar las circunstancias exactas de la agresión fatal.

 

Más Noticias

ola-de-calor-1_1000_1100

Después de un domingo caluroso llega el alivio desde mañana

156101w850h638c.jpg

Se viene el feriado de octubre con fin de semana largo

183036w850h566c.jpg

¿Cuáles son los principales cambios que propone el nuevo Código Penal presentado por Milei?

Te pueden interesar

ola-de-calor-1_1000_1100

Después de un domingo caluroso llega el alivio desde mañana

WhatsApp Image 2025-10-05 at 09.38.45 (1)

Machagai: un hombre fue asesinado a puñaladas durante una pelea y la Policía detuvo a tres sospechosos

WhatsApp Image 2025-10-05 at 12.35.30

En Colonia Elisa: SAMEEP Anunció Obras De Extensión De Red De Agua Potable En El Barrio Matadero

WhatsApp Image 2025-10-05 at 09.59.11

Charata Celebró Sus 111 Años Con El Acompañamiento Del Gobernador Leandro Zdero

1452300w850h563c.jpg

Corrientes disfruta de la temporada de playas más larga del país