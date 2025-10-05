Después de un domingo caluroso llega el alivio desde mañana

Luego de un fin de semana con altas temperaturas, el Servicio Meteorológico Nacional anuncia la llegada de tormentas aisladas desde esta noche.

El organismo nacional indica que para hoy la temperatura máxima llega a los 35 grados y la mínima en 24 grados con cielo parcialmente nublado y probables tormentas aisladas por la noche.

El alivio al intenso calor llegará el lunes ya que la máxima descenderá a los 20 grados y la mínima en 15 grados. Además se esperan tormentas fuertes por la madrugada y lluvias aisladas por la mañana.

El martes la temperatura máxima se mantendrá en 20 grados y la mínima descenderá a los 10 grados con cielo mayormente nublado a parcialmente nublado.

ALERTA AMARILLA

A través del sistema de alerta temprana, el SMN emitió un alerta amarrilla por tormentas para mañana para las zonas de Bermejo, General Donovan, Libertad, Primero de Mayo y San Fernando.