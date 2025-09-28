 Luli Maidana presentará “Al borde del canto”, en el ciclo Preludios del Bösendorfer del Guido Miranda

El miércoles 15 de octubre, a las 21.30, la artista Luli Maidana presentará su show “Al borde del canto” junto a Diego Cubilla en piano, y a Ivo Cassiet en guitarra. La propuesta será en el marco del ciclo Preludios del Bösendorfer que lleva adelante el Complejo Cultural Guido Miranda (Colón 164), dependiente del Instituto de Cultura del Chaco.

Esta nueva presentación de Luli Maidana invita a viajar con profundidad en un concierto único, armado con versiones de sus canciones y clásicos que laten en la memoria y se encuentran con la cercanía del público.

Las entradas tienen un valor de $10.000 y se consiguen en la boletería del teatro de miércoles a sábados, de 17 a 21 horas, o por mensaje al 3624225187.