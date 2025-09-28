La Orquesta Épica del Nordeste llega al Guido Miranda con un repertorio dedicado a videojuegos famosos

El viernes 3 de octubre, a las 21, la Orquesta Épica del Nordeste dará un Concierto Sinfónico de Música de Videojuegos en el Complejo Cultural Guido Miranda (Colón 164) del Instituto de Cultura del Chaco.

El espectáculo pone en escena música en formato sinfónico y coral de los videojuegos más famosos del mundo, desde los viejos clásicos como Mario Bross, God of War hasta los modernos como Skyrim, World of Warcraft y Final Fantasy, The Witcher, Assasin Creed. Y, además, un plus de música de animés clásicos como Evangelion y Elfen Lied.

Las entradas tienen un valor de $10.000 y se pueden adquirir en la boletería del teatro de miércoles a sábados, de 17 a 21 horas, y online en https://www.nordestetickets.com/detalles-y-registro/video-juegos-sinfonico-resistencia