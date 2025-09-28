La Orquesta Épica del Nordeste llega al Guido Miranda con un repertorio dedicado a videojuegos famosos

404308w790h526c.jpg

El viernes 3 de octubre, a las 21, la Orquesta Épica del Nordeste dará un Concierto Sinfónico de Música de Videojuegos en el Complejo Cultural Guido Miranda (Colón 164) del Instituto de Cultura del Chaco.

El espectáculo pone en escena música en formato sinfónico y coral de los videojuegos más famosos del mundo, desde los viejos clásicos como Mario Bross, God of War hasta los modernos como Skyrim, World of Warcraft y Final Fantasy, The Witcher, Assasin Creed. Y, además, un plus de música de animés clásicos como Evangelion y Elfen Lied.

Las entradas tienen un valor de $10.000 y se pueden adquirir en la boletería del teatro de miércoles a sábados, de 17 a 21 horas, y online en https://www.nordestetickets.com/detalles-y-registro/video-juegos-sinfonico-resistencia

Más Noticias

G1zGwrdWYAAAmwd

 Luli Maidana presentará “Al borde del canto”, en el ciclo Preludios del Bösendorfer del Guido Miranda

661d6017eb74f700056565

Nuevos talleres para infancias en el Cecual

555555601_1246093674229178_4299319138103397834_n

Fontana celebra su 109° aniversario con el 2° Encuentro de Escultores y una gran fiesta de la cultura

Te pueden interesar

G1zGwrdWYAAAmwd

 Luli Maidana presentará “Al borde del canto”, en el ciclo Preludios del Bösendorfer del Guido Miranda

404308w790h526c.jpg

La Orquesta Épica del Nordeste llega al Guido Miranda con un repertorio dedicado a videojuegos famosos

661d6017eb74f700056565

Nuevos talleres para infancias en el Cecual

WhatsApp Image 2025-09-28 at 14.33.25

Este Domingo: El Gobernador Zdero Acompañó La Partida De La Delegación Chaqueña A Mar Del Plata

556110453_1328613528893514_5472336678590652720_n

Presidencia Roca: colocan nuevas luminarias en calle Comandante Ingeniero J. Host