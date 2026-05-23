Lotería Chaqueña fortaleció a 280 entidades civiles con el Sorteo Benéfico y Solidario

Lotería Chaqueña realizó una nueva edición del Sorteo Benéfico y Solidario por la Vida, una iniciativa que permitió asistir a 280 entidades civiles sin fines de lucro y colaborar con 40 personas que afrontan tratamientos médicos especiales en distintos puntos de la provincia.

La edición número 87 del tradicional sorteo se llevó a cabo en la Sala “Vicente Amores” y contó con la participación del presidente del organismo, Lucas Apud Masín, junto a integrantes del directorio y autoridades del área comercial.

Durante el acto, Apud Masín destacó el alcance territorial y social del programa. “En esta edición pudimos llegar a los 70 municipios y asistir a 280 entidades civiles sin fines de lucro que en conjunto comercializaron 100 mil bonos, además de colaborar con 40 personas que necesitaban afrontar tratamientos médicos especiales”, señaló.

El funcionario también remarcó que la propuesta forma parte de una política impulsada junto al gobernador Leandro Zdero desde el inicio de la actual gestión, con el objetivo de acompañar a instituciones comunitarias y sectores vulnerables.

El esquema solidario permitió que las entidades participantes obtuvieran una ganancia del 70 por ciento sobre la venta de bonos, mientras que las personas beneficiadas por cuestiones de salud recibieron un retorno del 90 por ciento.

En cuanto a los premios, el número 00217, comercializado por la Asociación de Jubilados y Pensionados de la Provincia del Chaco, resultó ganador del premio mayor: una camioneta Jeep Renegade.

El segundo premio fue para el número 14643, asignado a la EEP N° 127 Alfonso de Laferrere, cuyo ganador obtuvo una motocicleta XR Tornado.

En tanto, el tercer premio correspondió al número 28714, asignado a la EEP N° 137, y consistió en un moderno centro de entretenimiento.

Además, del cuarto al décimo puesto se entregaron premios en efectivo, mientras que las instituciones que comercializaron los números ganadores recibieron premios estímulo de un millón de pesos cada una.