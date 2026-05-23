La Copa 25 de Mayo de Polo se juega en Makallé: “Habrá seis equipos, más de 100 caballos y entrada gratuita”

La competencia reunirá a seis equipos y 24 jugadores provenientes de distintos puntos de la región, entre ellos representantes de Corrientes, Misiones y Buenos Aires. Además, se espera la presencia de más de 100 caballos en el predio, teniendo en cuenta que cada jugador necesita entre cuatro y seis animales por partido.

Nicolás Ferreyra, organizador del torneo, explicó que el objetivo es seguir impulsando el crecimiento de la disciplina en la provincia. “Hace siete años tenemos este club y sentimos que era momento de empezar a darle más difusión al polo en nuestra zona”, señaló.

El certamen se jugará en el predio del San Antonio Polo Club, que fue acondicionado especialmente para recibir a participantes y visitantes. Según adelantaron desde la organización, las canchas ya se encuentran listas y las condiciones climáticas acompañarán durante las jornadas.

La propuesta será con entrada libre y gratuita, por lo que cualquier persona podrá acercarse a disfrutar de los encuentros, compartir una jornada al aire libre y conocer de cerca un deporte históricamente asociado a otros puntos del país.

Además de los partidos, habrá servicios gastronómicos, productos regionales y actividades para el público. Desde la organización también indicaron que continúan ofreciendo clases de polo para quienes quieran iniciarse en la disciplina, con una primera experiencia gratuita.

Los horarios previstos son: sábado y domingo desde las 12 hasta las 18, mientras que el lunes la actividad comenzará desde las 10 de la mañana.

Con esta nueva edición, el polo busca recuperar espacio en la agenda deportiva chaqueña y acercarse a nuevos públicos en una propuesta que combina deporte, familia y tradición