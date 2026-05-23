Campo Largo inauguró nuevas cuadras de pavimento urbano y proyecta más obras de infraestructura

El gobernador del Chaco, Leandro Zdero, encabezó junto al intendente de Campo Largo, Manuel Suárez, y al ministro de Infraestructura, Hugo Domínguez, la inauguración de nuevas cuadras de pavimento urbano sobre la calle Domingo Faustino Sarmiento, una obra destinada a mejorar la circulación vehicular y optimizar el saneamiento hídrico en la localidad.

La intervención forma parte de un plan integral de infraestructura urbana impulsado por el Gobierno provincial para fortalecer la conectividad y acompañar el crecimiento de las ciudades del interior chaqueño.

Durante el acto, Zdero destacó el trabajo conjunto entre Provincia y Municipio y recordó que la obra había sido comprometida durante el aniversario de la localidad. “Estamos muy contentos de estar junto al intendente y al equipo de funcionarios provinciales y municipales. Queremos seguir avanzando con obras que mejoren el perfil urbano de Campo Largo y acompañen su desarrollo”, expresó.

El mandatario provincial remarcó además que las intervenciones fueron planificadas de manera integral, contemplando no solo la pavimentación, sino también aspectos fundamentales para garantizar durabilidad y mejores condiciones de vida para los vecinos.

“Para nosotros es importante trabajar primero en la consolidación del pavimento, después en el desagüe, la señalización y la iluminación”, sostuvo.

Asimismo, adelantó que junto al Municipio ya se proyectan nuevas obras para distintos sectores de la ciudad, entre ellas un plan de mejoramiento barrial y la futura construcción de una cancha de hockey en el predio del ferrocarril recuperado recientemente por la comunidad.

Por su parte, el intendente Juan Manuel Suárez agradeció el acompañamiento permanente del Gobierno provincial y destacó la importancia de las obras para mejorar la conectividad entre distintos barrios de la localidad.

“Son obras que el Municipio no podría realizar solo. Hoy ver este pavimento y la conectividad que genera entre los barrios San Juan, San José y San Antonio realmente nos gratifica porque significa una mejor calidad de vida para los vecinos”, afirmó.

Además, valoró la posibilidad de ejecutar nuevas intervenciones en sectores históricamente postergados, como la construcción de 16 cuadras de cordón cuneta en el lote 49.

“Son tiempos complejos, pero siempre estuvimos presentes junto a la gente, en lo social, en salud y en deporte”, concluyó el jefe comunal.

Los trabajos inaugurados incluyeron también reparaciones de bacheo existentes y tareas de saneamiento hídrico mediante canalización con caños de PEAD, buscando garantizar el correcto escurrimiento del agua y preservar la infraestructura urbana a largo plazo.