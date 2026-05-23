Sarmiento cayó en Salta y dejó pasar una chance de acercarse a la cima del Federal A

Sarmiento de Resistencia sufrió una derrota por 2-0 frente a Juventud Antoniana en Salta, por la décima fecha del Torneo Federal A, en un encuentro donde el conjunto chaqueño no logró encontrar su mejor versión futbolística.

El equipo dirigido por Roberto Marioni tuvo una tarde complicada en el estadio Padre Ernesto Martearena y fue superado por un rival que mostró mayor eficacia y control del juego desde los primeros minutos.

Juventud Antoniana golpeó rápido en el partido y a los 11 minutos abrió el marcador a través de Pedro Muné, aprovechando espacios defensivos y generando incertidumbre en el fondo visitante.

Sarmiento intentó reaccionar y equilibrar las acciones, pero le costó generar situaciones claras de peligro y sufrió las transiciones rápidas del conjunto salteño. Sobre el cierre de la primera etapa, Jhon Palacios marcó el segundo gol para el local y dejó el partido cuesta arriba para el Decano.

En el complemento, el elenco chaqueño buscó adelantarse en el campo y descontar en el marcador, aunque nunca encontró profundidad ni precisión en los últimos metros. Juventud administró la ventaja y controló el desarrollo del encuentro hasta el final.

Con esta derrota, Sarmiento dejó pasar una oportunidad importante de sumar fuera de casa y deberá enfocarse rápidamente en corregir errores de cara a las próximas fechas del campeonato.

El conjunto chaqueño buscará recuperarse en la siguiente jornada para mantenerse competitivo dentro de un Grupo B que continúa mostrando gran paridad fecha tras fecha.