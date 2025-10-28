Primera Nacional: le dieron por ganado el partido Deportivo Madryn ante Gimnasia de Jujuy

El Tribunal de Disciplina de la AFA resolvió darle por ganado a Deportivo Madryn el partido de ida ante Gimnasia de Jujuy por el Reducido de la Primera Nacional, tras la suspensión del encuentro por amenazas al cuerpo arbitral encabezado por Lucas Comesaña.

De esta manera, el encuentro de ida no se reanudará, y quedará con la ventaja por 3-0 de Deportivo Madryn.

Además, deberán disputar la vuelta el domingo 2 de noviembre, desde las 16, en el Estadio Abel Sastre.

Para la resolución, el Tribunal de Disciplina tomó en cuenta el informe del árbitro Lucas Comesaña, quien apuntó a supuestas amenazas de muerte recibidas por miembros del club local.

El encuentro, que se disputó el domingo 19 de octubre, tuvo actividad en sus primeros 45 minutos, donde el «Lobo» jujeño ganaba por 1-0. En el entretiempo, el árbitro Lucas Comesaña denunció amenazas de muerte, y decidió suspender el encuentro.

