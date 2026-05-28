Femicidio de Graciela López: se espera un informe final para imputar al cabo Etudié

Hoy se cumplen 23 días del femicidio de Graciela López, la joven de 33 años que fue asesinada por su expareja, el cabo primero Luciano Etudié, en el paraje Tres Bocas de Puerto Vilelas.

Esta mañana se presentó en la Fiscalía Penal por avenida 9 de Julio el abogado querellante, Juan Arregín, quien brindó detalles sobre la causa que tiene como fiscal a Noel Benítez.

Actualmente el principal acusado se encuentra internado en un sanatorio de Resistencia. «Estaríamos esperando el informe final de los médicos de tribunales para ver si este hombre está en condiciones de enfrentar la declaración de imputado», expresó Arregín.

«Ya se le notificó que está detenido pero tenemos que hacer la imputación para que después se pueda determinar la prisión preventiva y luego la elevación a juicio», explicó el letrado. No obstante, consideró que la causa está «casi resuelta».

«Como dato de importancia es que todo el tiempo un defensor oficial estuvo controlando la investigación. O sea que no se puede aceptar alguna cuestión de nulidad porque sus derechos como imputado se vieron afectados«, concluyó.

Cabe recordar que una vez que la fiscalía avance la imputación, Etudié enfrentará dos homicidio agravado por el vínculo-femicidio con uso de arma de fuego. Y además homicidio agravado con uso de arma de fuego, ya que previo a asesinar a Graciela, el cabo Etudié asesinó a su padre en su vivienda de calle Lestani al 652.

MARCHA POR JUSTICIA

Se pudo saber que el proxima 3 de junio a partir de las 16 la familia de Graciela López convoca a una nueca marcha por justicia en Resistencia. La movilización coincide con el aniversario de Ni Una Menos, el movimiento colectivo que nació para luchar contra la violencia de género y los femicidios.