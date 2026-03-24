Los Frentones: Sameep desplegó un operativo para mejorar el servicio de agua potable

La empresa estatal Sameep llevó adelante un amplio operativo en Los Frentones con el objetivo de optimizar la distribución y calidad del servicio de agua potable en la localidad.

Las tareas estuvieron a cargo de cuadrillas de la Zona II, que intervinieron en distintos sectores donde se habían detectado pérdidas en el sistema. Los trabajos incluyeron la localización y reparación de fugas en cañerías, mantenimiento correctivo y ajustes en la red, lo que permitió mejorar el funcionamiento general del servicio.

El presidente de la empresa, Nicolás Diez, destacó que estas acciones forman parte de un compromiso sostenido para brindar respuestas rápidas y eficientes ante problemáticas que afectan el suministro de agua potable. En ese sentido, remarcó que la reparación de pérdidas no solo mejora la presión y continuidad del servicio, sino que también contribuye al uso responsable de un recurso esencial.

Por su parte, el coordinador de Zona II, José Martín, explicó que los trabajos fueron ejecutados por personal especializado que recorrió distintos puntos críticos de la localidad, resolviendo de manera inmediata las fugas detectadas. Según indicó, estas intervenciones permitieron mejorar significativamente el servicio en varios sectores.

Desde Sameep informaron que este tipo de operativos continuará en distintas localidades de la provincia, como parte de una estrategia orientada a fortalecer el mantenimiento de la red y garantizar un servicio más eficiente, sustentable y de calidad para los usuarios.