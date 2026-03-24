La abogada argentina acusada de racismo en Brasil podrá volver al país

La abogada argentina Agostina Páez, acusada de realizar gestos racistas en Río de Janeiro, podrá regresar al país, tras una resolución judicial que le impone la realización de tareas comunitarias en lugar de una pena de prisión.

La decisión se tomó este martes, durante una audiencia de instrucción y juzgamiento en el Tribunal Penal Nº 37, donde se definió su situación procesal tras semanas de incertidumbre.

«Me siento aliviada, pero hasta que no esté en la Argentina no voy a estar en paz», expresó la joven de 29 años ante los medios.

Durante la audiencia, el tribunal resolvió que Páez no será condenada a prisión, aunque deberá cumplir tareas comunitarias como parte de una medida alternativa.

No obstante, aún resta definir cuándo le será retirada la tobillera electrónica que utilizaba mientras avanzaba el proceso.

La joven también pidió disculpas por lo ocurrido y aseguró que siempre dijo la verdad. «Fue la peor experiencia de mi vida», afirmó.

Páez remarcó que su principal objetivo es regresar a Santiago del Estero para reencontrarse con su entorno cercano. «Lo único que me importa es estar con mi gente», sostuvo, tras conocerse la resolución que le permitirá volver al país en los próximos días.

CÓMO FUE LA AUDIENCIA

El debate se extendió por casi cuatro horas y tuvo momentos de tensión. Según se informó, durante el desarrollo fueron retirados de la sala su padre, parte del equipo de defensa y los medios de comunicación.

Sólo permanecieron la acusada junto a su abogada, Carla Junqueira, el vicecónsul argentino, representantes de la querella y la fiscalía.

En primer lugar declararon los empleados del bar donde ocurrió el hecho, luego expuso el fiscal y finalmente la defensa solicitó que el proceso pudiera continuar en Argentina.

Ocurre que, a diferencia del sistema argentino, en Brasil gran parte del proceso judicial puede resolverse en una única audiencia, donde el juez tiene la facultad de absolver, condenar o disponer medidas alternativas.

En este caso, el tribunal definió la situación en esa misma instancia, evitando que el expediente avance a un juicio más extenso.

EL CASO

El episodio ocurrió el 14 de enero en un bar del barrio de Ipanema, cuando la joven, que estaba de vacaciones con amigas, fue acusada de realizar gestos racistas hacia empleados del local tras una discusión.

A partir de la denuncia, fue detenida e imputada por tres hechos de injuria racial, un delito que en Brasil prevé penas de entre dos y cinco años de prisión por cada caso.

En el escenario más grave, la condena podía alcanzar hasta 15 años de cárcel. Finalmente, la Justicia optó por una salida alternativa.