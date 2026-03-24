El Sauzalito: el municipio realizó tareas de mantenimiento durante el feriado para prevenir anegamientos

El municipio de El Sauzalito llevó adelante trabajos de limpieza y mantenimiento de alcantarillas, en una jornada realizada durante el feriado, con el objetivo de mejorar el escurrimiento del agua y prevenir anegamientos ante las lluvias registradas en la región.

Las tareas se centraron en puntos estratégicos del pueblo, donde el sistema de drenaje requiere intervención periódica para garantizar su correcto funcionamiento, especialmente en contextos de inestabilidad climática.

Desde la gestión del intendente Jorge Monzón destacaron que este tipo de acciones forman parte de una planificación sostenida de servicios públicos, que se ejecuta incluso en días no laborables para dar respuesta a las necesidades de la comunidad.

Asimismo, subrayaron que el mantenimiento de la infraestructura básica resulta clave para evitar complicaciones mayores, como inundaciones o dificultades en la circulación, reafirmando el compromiso de sostener un municipio ordenado y con presencia activa en el territorio.