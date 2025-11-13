Los alumnos de la Escuela Especial N° 15 disfrutaron una jornada recreativa en el Parque Acuático de La Eduvigis

El Municipio de Margarita Belén, encabezado por el intendente Javier Martínez, acompañó a los alumnos de la Escuela Especial N° 15 “Prof. Graciela Garavento” en una jornada recreativa inolvidable realizada en el Parque Acuático “Aqua Park” de La Eduvigis.

Niños, familias, docentes y acompañantes compartieron una experiencia llena de alegría, diversión y compañerismo, en el marco de una actividad que promueve la inclusión y el esparcimiento de estudiantes con discapacidad.

La iniciativa fue organizada de manera conjunta entre el intendente Javier Martínez y la intendenta de La Eduvigis, Carina Mitoire, quienes destacaron el valor de generar espacios de recreación y encuentro entre comunidades vecinas.

“Desde el Municipio de Margarita Belén seguimos acompañando y apoyando siempre a nuestras instituciones en sus actividades recreativas y educativas”, expresaron desde la comuna.

La jornada se enmarcó en una política de integración educativa y social que el municipio viene impulsando junto a las instituciones locales, reafirmando el compromiso con el bienestar y la inclusión de todos los niños y niñas de la localidad.