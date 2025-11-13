Los alumnos de la Escuela Especial N° 15 disfrutaron una jornada recreativa en el Parque Acuático de La Eduvigis

579971806_1161449462755488_5217640175909935986_n

El Municipio de Margarita Belén, encabezado por el intendente Javier Martínez, acompañó a los alumnos de la Escuela Especial N° 15 “Prof. Graciela Garavento” en una jornada recreativa inolvidable realizada en el Parque Acuático “Aqua Park” de La Eduvigis.

Niños, familias, docentes y acompañantes compartieron una experiencia llena de alegría, diversión y compañerismo, en el marco de una actividad que promueve la inclusión y el esparcimiento de estudiantes con discapacidad.

La iniciativa fue organizada de manera conjunta entre el intendente Javier Martínez y la intendenta de La Eduvigis, Carina Mitoire, quienes destacaron el valor de generar espacios de recreación y encuentro entre comunidades vecinas.

“Desde el Municipio de Margarita Belén seguimos acompañando y apoyando siempre a nuestras instituciones en sus actividades recreativas y educativas”, expresaron desde la comuna.

La jornada se enmarcó en una política de integración educativa y social que el municipio viene impulsando junto a las instituciones locales, reafirmando el compromiso con el bienestar y la inclusión de todos los niños y niñas de la localidad.

  

Más Noticias

535853897_18090043243741336_4321319233438015490_n

Diego Lavia: “En Puerto Eva Perón vivimos el día a día, pero con un municipio ordenado y compromiso social”

images (1)

Alfredo Caballero: “En tiempos difíciles, el trabajo en equipo y la sensibilidad social son nuestras mayores herramientas”

WhatsApp Image 2025-11-11 at 22.38.56 (1)

El valor de invertir en la juventud: una experiencia que trasciende fronteras locales

Te pueden interesar

WhatsApp Image 2025-11-13 at 19.37.36

Charla gratuita sobre violencia digital: el gobierno refuerza la lucha contra los acosadores en redes y videojuegos

184631w850h476c.jpg

La abogada de César Sena pidió que el veredicto sea «no culpable»

WhatsApp Image 2025-11-13 at 16.24.33

Descarriló un tren de carga en Fontana: no hubo heridos

579971806_1161449462755488_5217640175909935986_n

Los alumnos de la Escuela Especial N° 15 disfrutaron una jornada recreativa en el Parque Acuático de La Eduvigis

184621w790h446c.png

Osuna pidió la absolución de Emerenciano Sena: «No hay una sola prueba que lo vincule al hecho»