Descarriló un tren de carga en Fontana: no hubo heridos

En horas del mediodía de este jueves, se produjo el descarrilamiento de seis vagones de un tren de carga en la localidad de Fontana, entre las calles Brasil y avenida Alvear.

Según informaron fuentes policiales de la Comisaría Primera de Fontana, las formaciones transportaban madera y bolsas de granos de maíz al momento del siniestro.

El encargado de transporte de la empresa SOFSA, Héctor Luis Dellamea, de 58 años, explicó a las autoridades que el descarrilamiento se habría originado por exceso de carga en los vagones.

Afortunadamente, no se registraron personas lesionadas ni daños mayores. El tránsito vehicular en la zona se mantiene con normalidad, aunque personal policial permanece apostado de manera preventiva para garantizar la seguridad.

La investigación sobre el hecho quedó a cargo de la Supervisión de Zona V Metropolitana, bajo intervención del subcomisario Horacio Germán Gómez, jefe de turno de la Comisaría Primera de Fontana.