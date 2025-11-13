Descarriló un tren de carga en Fontana: no hubo heridos

WhatsApp Image 2025-11-13 at 16.24.33

En horas del mediodía de este jueves, se produjo el descarrilamiento de seis vagones de un tren de carga en la localidad de Fontana, entre las calles Brasil y avenida Alvear.

Según informaron fuentes policiales de la Comisaría Primera de Fontana, las formaciones transportaban madera y bolsas de granos de maíz al momento del siniestro.

El encargado de transporte de la empresa SOFSA, Héctor Luis Dellamea, de 58 años, explicó a las autoridades que el descarrilamiento se habría originado por exceso de carga en los vagones.

Afortunadamente, no se registraron personas lesionadas ni daños mayores. El tránsito vehicular en la zona se mantiene con normalidad, aunque personal policial permanece apostado de manera preventiva para garantizar la seguridad.

La investigación sobre el hecho quedó a cargo de la Supervisión de Zona V Metropolitana, bajo intervención del subcomisario Horacio Germán Gómez, jefe de turno de la Comisaría Primera de Fontana.

Más Noticias

WhatsApp Image 2025-11-13 at 19.37.36

Charla gratuita sobre violencia digital: el gobierno refuerza la lucha contra los acosadores en redes y videojuegos

WhatsApp Image 2025-11-13 at 12.58.17

Allanan una vivienda en Bajo Hondo Chico por caza furtiva de un puma

183372w850h548c.webp

El juez Sinkovich huyó para evitar el jury de enjuiciamiento, presentó su renuncia

Te pueden interesar

WhatsApp Image 2025-11-13 at 19.37.36

Charla gratuita sobre violencia digital: el gobierno refuerza la lucha contra los acosadores en redes y videojuegos

184631w850h476c.jpg

La abogada de César Sena pidió que el veredicto sea «no culpable»

WhatsApp Image 2025-11-13 at 16.24.33

Descarriló un tren de carga en Fontana: no hubo heridos

579971806_1161449462755488_5217640175909935986_n

Los alumnos de la Escuela Especial N° 15 disfrutaron una jornada recreativa en el Parque Acuático de La Eduvigis

184621w790h446c.png

Osuna pidió la absolución de Emerenciano Sena: «No hay una sola prueba que lo vincule al hecho»