El Programa Municipal de Salud intervino ante una emergencia domiciliaria en Margarita Belén

El equipo del Programa Municipal de Salud (PMS) de Margarita Belén intervino de manera inmediata tras recibir una llamada de emergencia, acudiendo al domicilio de una paciente para brindarle la atención correspondiente.

Durante la asistencia, el personal constató valores elevados de glucemia, motivo por el cual, y en un trabajo articulado con el área de Desarrollo Social, se dispuso el traslado de la paciente al Hospital “Dr. Eduardo Tuso” para una mejor atención, control y seguimiento médico.

Desde el municipio destacaron la importancia de garantizar una respuesta rápida y coordinada ante situaciones de urgencia, reafirmando el compromiso de continuar trabajando por el cuidado de la salud y el bienestar de los vecinos.

