Llega el gran sorteo de viviendas en Quitilipi: todos los detalles

182080w850h502c.jpg

Este jueves 11 de septiembre, a partir de las 18 , el Corsódromo municipal de Quitilipi será escenario de un acontecimiento histórico para la ciudad. Y es que llega el primer sorteo público de viviendas, organizado por el Instituto Provincial de Desarrollo Urbano y Vivienda (Ipduv).

En ese marco, desde el orgaismo informaron que ya está disponible el padrón definitivo  de postulantes habilitados, el cual puede consultarse a través de la fanpage oficial del Ipduv. Además, los listados estarán exhibidos en formato físico hasta instantes previos al sorteo, con el objetivo de garantizar transparencia y permitir la verificación ciudadana

Los postulantes incluidos cumplen con los requisitos establecidos por el reglamento vigente. El sorteo se realizará bajo un sistema de segmentación por categorías, diseñado para contemplar distintas realidades familiares y asegurar una distribución más justa.

Las categorías definidas son familias con hijos, familias sin hijos, familias con integrantes con discapacidad y familias con más de 20 años de antigüedad en el padrón de inscriptos.

Desde el organismo se destaca que este modelo de adjudicación ya fue implementado con éxito en otras localidades como Sáenz Peña y que responde a demandas históricas de los chaqueños, reconociendo trayectorias y situaciones que durante años no habían sido contempladas

Las viviendas que serán sorteadas forman parte del Plan Provincial de Viviendas y se encuentran en etapa avanzada de ejecución. La actividad prevista para el jueves 11, a las 18, contará con la presencia de autoridades provinciales, funcionarios municipales y vecinos de Quitilipi, quienes acompañarán este momento clave para la comunidad.

Más Noticias

543696218_18318644128243095_6031127772839892066_n

Fontana: el intendente Fernando Cuadra recibió a estudiantes de la UNNE

546153906_1204762581690622_2835552116945813332_n

Tres Isletas: avanzan las mejoras en la Cooperativa Apícola “La Colmena”

544331752_18091798237741336_4136123473465990100_n

Puerto Eva Perón: continúan los trabajos de iluminación para mejorar la seguridad y calidad de vida

Te pueden interesar

182079w850h478c.jpg

Milei designó a Lisandro Catalán como nuevo ministro del Interior

182080w850h502c.jpg

Llega el gran sorteo de viviendas en Quitilipi: todos los detalles

546210003_1319626962858779_4421112775709822716_n

Claudia Panzardi llevó la propuesta de “Vamos Chaco” a Villa Luzuriaga

WhatsApp Image 2025-09-10 at 12.07.11

Machagai: joven resulta herida en ataque de su ex pareja en un kiosco

Desinformacion-nuevo-23

Comenzó la notificación de autoridades de mesa para las próximas elecciones