Claudia Panzardi llevó la propuesta de “Vamos Chaco” a Villa Luzuriaga

546210003_1319626962858779_4421112775709822716_n

La dirigente Claudia Panzardi visitó en las últimas horas el barrio Villa Luzuriaga, donde fue recibida en el domicilio de la familia Díaz junto a referentes y dirigentes de distintos sectores de la ciudad.

Durante el encuentro, Panzardi presentó los ejes de la propuesta política de “Vamos Chaco”, espacio que viene recorriendo distintos barrios de Resistencia con el objetivo de acercar sus iniciativas a los vecinos y fortalecer la participación territorial.

La referente expresó su agradecimiento por la convocatoria y destacó la importancia de sumar voluntades en este proceso: “Agradecemos esta oportunidad y vamos a retribuir con todo el compromiso que nos caracteriza”, señaló.

La visita forma parte de una serie de actividades de contacto directo con la comunidad, que buscan consolidar el trabajo político en los barrios de la capital chaqueña de cara a los desafíos electorales que se avecinan.

vv

Más Noticias

WhatsApp Image 2025-09-10 at 09.03.49

En Du Graty Y En Santa Sylvina: Silvana Schneider Junto A Los Candidatos De Lla Presentaron Sus Propuestas Para Defender Al Chaco

images

¿Por qué mi vehículo no se detiene al instante cuando freno? El misterio de las distancias de frenado

1441125w380h213c.webp

Se conocerá hoy el dato de inflación de agosto

Te pueden interesar

545355091_1122488040030800_5686400878030347345_n

Puerto Tirol celebró el Día del Escritor Tirolero en homenaje a Adolfo “El Negro” Cristaldo

WhatsApp Image 2025-09-10 at 09.03.49

En Du Graty Y En Santa Sylvina: Silvana Schneider Junto A Los Candidatos De Lla Presentaron Sus Propuestas Para Defender Al Chaco

images

¿Por qué mi vehículo no se detiene al instante cuando freno? El misterio de las distancias de frenado

WhatsApp Image 2025-09-10 at 09.31.06

ABR/ Primera: Don Orione reaccionó en el momento justo

180838w850h533c.png

Javier Milei hablará en cadena nacional para presentar el Presupuesto 2026