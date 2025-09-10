Claudia Panzardi llevó la propuesta de “Vamos Chaco” a Villa Luzuriaga

La dirigente Claudia Panzardi visitó en las últimas horas el barrio Villa Luzuriaga, donde fue recibida en el domicilio de la familia Díaz junto a referentes y dirigentes de distintos sectores de la ciudad.

Durante el encuentro, Panzardi presentó los ejes de la propuesta política de “Vamos Chaco”, espacio que viene recorriendo distintos barrios de Resistencia con el objetivo de acercar sus iniciativas a los vecinos y fortalecer la participación territorial.

La referente expresó su agradecimiento por la convocatoria y destacó la importancia de sumar voluntades en este proceso: “Agradecemos esta oportunidad y vamos a retribuir con todo el compromiso que nos caracteriza”, señaló.

La visita forma parte de una serie de actividades de contacto directo con la comunidad, que buscan consolidar el trabajo político en los barrios de la capital chaqueña de cara a los desafíos electorales que se avecinan.

