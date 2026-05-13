Segunda Expo Apícola de los Humedales del Chaco en el CCN de la UNNE

Se celebrará en el Centro Cultural Nordeste, Arturo Illia 355, de Resistencia, el viernes 15 y el sábado 16 de mayo. Resistencia se convertirá en el epicentro de la apicultura regional con la celebración de la Segunda Expo Apícola de los Humedales del Chaco. El evento se realiza en coincidencia con la Semana de la Miel a nivel nacional.

Esta segunda edición busca consolidarse como un espacio de referencia para descubrir la riqueza natural de nuestros ecosistemas a través del trabajo de los apicultores locales. La Expo está diseñada para convocar tanto a productores del sector como a consumidores y al público general interesado en la biodiversidad y los productos regionales.

Un programa para todos los sentidos

Durante ambas jornadas, los asistentes podrán participar de diversas actividades programadas para potenciar el conocimiento y el consumo de miel:

Formación Profesional: Se realizarán disertaciones técnicas enfocadas en el desarrollo y los desafíos de la cadena apícola.

Vínculo Directo: Se fomentará el intercambio entre productores y consumidores para conocer el origen y proceso de lo que llega a la mesa.

Degustaciones y Cata: Además de las degustaciones tradicionales, se llevará a cabo por primera vez una Cata Guiada de Mieles, permitiendo a los visitantes distinguir aromas, sabores y texturas únicas de los humedales.

Experiencia Sensorial: Una oportunidad para aprender sobre la importancia de las abejas y la preservación de nuestros valiosos ecosistemas.

La entrada es libre y gratuita.

Fuente: https://medios.unne.edu.ar/2026/05/13/45616-rjcibk/