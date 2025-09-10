Milei designó a Lisandro Catalán como nuevo ministro del Interior

182079w850h478c.jpg

El presidente Javier Milei designó este miércoles a Lisandro Catalán como nuevo ministro del Interior. La decisión fue oficializada durante una reunión en Casa Rosada en la que participaron también el jefe de Gabinete, Guillermo Francos, y el ministro de Economía, Luis «Toto» Caputo.

«Siguiendo las instrucciones del Presidente, con el objetivo de retomar el diálogo con los gobernadores afines, hemos constituido la Mesa Federal junto al Ministro de Economía, Luis Caputo, y al flamante ministro del Interior, Lisandro Catalán», informó Francos tras el encuentro.

Catalán se desempeñaba hasta ahora como segundo de Francos y tenía a su cargo la coordinación con las provincias.  Con el nuevo rango ministerial, su misión será reforzar ese vínculo en un momento clave para la gestión, que busca avanzar con las reformas estructurales que impulsa Milei.

Sin embargo, el mensaje de Francos marcó un límite claro: las conversaciones estarán orientadas exclusivamente a los «gobernadores afines». Esa definición deja en suspenso la relación con mandatarios de la oposición, como el bonaerense Axel Kicillof, quien el pasado domingo había pedido públicamente ser convocado por el jefe de Estado a una reunión.

