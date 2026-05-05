LLA impulsa el fin de las reelecciones indefinidas en Chaco

El proyecto alcanza a intendentes, concejales y diputados. Apuntan a garantizar alternancia y evitar la concentración de poder.

Desde el espacio de La Libertad Avanza en la Legislatura chaqueña avanzan con un proyecto de reforma constitucional que propone poner fin a las reelecciones indefinidas en la provincia.

La iniciativa, impulsada por legisladores como Adrián Zukiewicz y Pily Jarenko, plantea establecer un límite de dos mandatos consecutivos para cargos electivos, incluyendo diputados, intendentes y concejales.

Según explicaron, el objetivo central es promover la alternancia en el poder y generar mayores oportunidades para que nuevas figuras puedan acceder a la función pública.

En ese sentido, remarcaron que se trata de una demanda que la sociedad viene expresando desde hace años y que busca fortalecer la calidad institucional y democrática.

Además, señalaron que la propuesta también apunta a evitar la concentración prolongada del poder en determinados dirigentes o estructuras políticas.

Los legisladores destacaron que incluso quienes impulsan el proyecto se verían alcanzados por la limitación, lo que consideran una señal de compromiso con el cambio que promueven.

Por otra parte, indicaron que existen iniciativas similares presentadas por otros sectores políticos, lo que abre la posibilidad de avanzar hacia consensos amplios para su tratamiento.

No obstante, advirtieron que el proceso requerirá diálogo y acuerdos, ya que se trata de una reforma constitucional en un escenario legislativo equilibrado.

Finalmente, subrayaron que el objetivo es garantizar una mayor participación ciudadana y renovar la dirigencia política en la provincia.