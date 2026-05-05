María Elena Machuca presenta “Lo que se manifiesta como cuerpo” en el CCN

El jueves 7 de mayo, a las 20.30, se inaugura la exposición “Lo que se manifiesta como cuerpo” de la artista santafesina María Elena Machuca, en la Sala Iván Sagarduy del Centro Cultural Nordeste (Arturo Illia 355).

La muestra que se presenta es un proyecto expositivo con la curaduría de Gustavo Insaurralde y reúne su más reciente y prolífica producción situada en la fragilidad de un paisaje herido pero rescatado en obras con singular encanto de múltiples formas. Es importante señalar que María Elena Machuca obtuvo el Premio Nuevo Banco del Chaco en el Premio UNNE 2025, convocatoria nacional de artes visuales.

Javier Vargas -director del CCN- afirma: “Estamos muy contentos de concretar esta exposición porque la obra de María Elena Machuca es una potente presencia en la escena regional y nacional de las artes visuales. Esta artista fue galardonada el año pasado en el premio que desde 2012 convoca nuestra universidad”.

Gustavo Insaurralde -curador de la muestra- escribe: “El trabajo de María Elena Machuca se inicia -y continúa en todo su proceso- como un gesto casi ritual. Primero sale a recolectar la ceniza de las quemazones de su entorno inmediato. Luego, con paciencia y habilidad técnica, crea los pigmentos moliendo y tamizando el polvo que une a un fundente líquido para transformarlo en su tinta. Al recoger las cenizas del paisaje incinerado, la artista rescata el testimonio de la pérdida. Sin embargo, su obra no se detiene en la elegía. A través de procesos de amalgama y reconstrucción, esa materia volátil recupera su peso, su densidad y, fundamentalmente, su corporeidad para convertirse en memoria visual y táctil”.

LA ARTISTA

María Elena Machuca (Reconquista, Santa Fe. 1969). Artista visual. Profesora y Técnica en Artes Visuales especializada en pintura. Egresada de la Escuela Provincial de Artes Visuales “Juan Mantovani”. Becaria de la Fundación Antorchas (2002–2003) y del Ente Friuli nel Mondo para estudios en la Escuela de Mosaico de Spilimbergo, Italia (2009). Desarrolla proyectos artísticos individuales y colectivos (desde 1994). Jurado en convocatorias y salones provinciales y nacionales. Premiada en certámenes nacionales y regionales: Tercer Premio -Adquisición- del XV Salón Anual Nacional del Bicentenario, Museo de Artes Visuales Concordia (2025); Premio Adquisición Nuevo Banco del Chaco – Premio UNNE (2024); Primer Premio -Adquisición- del 25° Salón Nacional de Pintura “José Ángel Nardín” (2023); Mención del 24° Salón Nacional José Ángel Nardín (2022). Su producción articula investigación conceptual y práctica pictórica en el campo del arte contemporáneo argentino. Sus obras integran colecciones públicas y privadas.