Azula gestionará financiamiento para dragado del puerto y plantea recuperar el casco histórico de Barranqueras

La interventora del puerto de Barranqueras, Alicia Azula, confirmó que avanzan las gestiones para la puesta en marcha del depósito fiscal y aseguró que uno de los principales desafíos es conseguir financiamiento nacional para completar el dragado del riacho que permita el ingreso de barcazas.

Según explicó, ya se ejecutaron más de 8 kilómetros de dragado sobre un total de 14, por lo que restan aproximadamente 4,8 kilómetros para completar la obra. “Es clave para que puedan operar barcazas. No estamos hablando de buques oceánicos, sino de mejorar la logística para abaratar costos de transporte”, detalló.

En ese sentido, señaló que el objetivo es potenciar el sistema de cargas mediante el uso de barcazas que conecten con puertos de mayor calado como Rosario o Buenos Aires, lo que permitiría reducir significativamente los costos logísticos, especialmente en exportaciones e importaciones.

Azula adelantó que en las próximas horas recibirá la visita de un funcionario nacional vinculado al área económica, con quien buscará avanzar en el financiamiento de la obra. “Voy a apelar a todos los argumentos para lograr ese acompañamiento”, indicó.

Además del desarrollo portuario, la funcionaria puso el foco en la necesidad de recuperar el casco histórico de la ciudad, al que describió como una zona con fuerte deterioro urbano y pérdida de actividad. En ese marco, propuso impulsar proyectos que reactiven el sector con una impronta cultural, turística y recreativa.

Entre las iniciativas mencionadas, planteó la posibilidad de reconvertir edificios históricos en espacios culturales o económicos, promover emprendimientos gastronómicos y desarrollar la costanera como un punto de encuentro para vecinos y visitantes.

“Tenemos que recuperar el sentido de pertenencia y volver a mirar al río. Barranqueras fue una ciudad pujante gracias al puerto y puede volver a serlo”, afirmó.

Finalmente, Azula destacó que el proceso de recuperación no solo depende de obras de infraestructura, sino también de un cambio cultural que involucre a la comunidad. “Nadie quiere lo que no conoce. Hay que volver a mostrar la historia y el potencial que tiene Barranqueras”, concluyó.