Lionel Scaloni presentó la prelista de 55 jugadores para el Mundial 2026: ¿Quiénes están en carrera?

A un mes del inicio del Mundial 2026, el entrenador de la Selección argentina, Lionel Scaloni , entregó este lunes la prelista de 55 futbolistas que podrán ser convocados para disputar la próxima Copa del Mundo, donde la Albiceleste buscará defender el título obtenido en Copa Mundial de la FIFA Catar 2022 .

La nómina preliminar representa el primer paso formal hacia la conformación del plantel definitivo, que estará integrado por 26 jugadoresy será oficializada una vez que la FIFA confirme las listas el próximo2 de junio.

Aunque en cada convocatoria Scaloni suele dejar pistas sobre su base de futbolistas, el entrenador argentino también se caracteriza por sorprender con nombres inesperados, tal como ocurrió en la antesala del Mundial de Qatar. En ese sentido, se estima que ya tendría definidos 22 de los 26 lugares, mientras que los cuatro restantes siguen abiertos y mantienen en vilo tanto a los jugadores como a los hinchas.

Uno de los principales focos está puesto en el estado físico de varios futbolistas que llegan con molestias o en plena recuperación, a pocas semanas del debut argentino frente a Argelia .

Entre los convocados aparecen históricos como Lionel Messi , Emiliano Martínez , Rodrigo De Paul , Lautaro Martínez y Julián Álvarez , junto a una nueva camada de jóvenes talentos como Franco Mastantuono , Claudio Echeverri y Alejandro Garnacho , que buscan meterse en la lista final.

Con la cuenta regresiva ya en marcha, la expectativa crece y cada nombre comienza a pesar. En un plantel donde la competencia interna es feroz, la última palabra la tendrá Scaloni.

La prelista completa de 55 jugadores de la Selección argentina para el Mundial 2026

Arqueros:

Emiliano Martínez, Gerónimo Rulli, Juan Musso, Walter Benítez, Facundo Cambeses, Santiago Beltrán.

Defensores:

Agustín Giay, Gonzalo Montiel, Nahuel Molina, Nicolás Capaldo, Kevin Mac Allister, Lucas Martínez Quarta, Marcos Senesi, Lisandro Martínez, Nicolás Otamendi, Germán Pezzella, Leonardo Balerdi, Cristian Romero, Lautaro Di Lollo, Zaid Romero, Facundo Medina, Marcos Acuña, Nicolás Tagliafico, Gabriel Rojas.

Mediocampistas:

Máximo Perrone, Leandro Paredes, Guido Rodríguez, Aníbal Moreno, Milton Delgado, Alan Varela, Ezequiel Fernández, Rodrigo De Paul, Exequiel Palacios, Enzo Fernández, Alexis Mac Allister, Giovani Lo Celso, Nicolás Domínguez, Emiliano Buendía, Valentín Barco.

Delanteros:

Lionel Messi, Nicolás Paz, Franco Mastantuono, Thiago Almada, Tomás Aranda, Nicolás González, Alejandro Garnacho, Giuliano Simeone, Matías Soulé, Claudio Echeverri, Gianluca Prestianni, Santiago Castro, Lautaro Martínez, José Manuel López, Julián Álvarez y Mateo Pellegrino.