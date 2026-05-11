Exitosa segunda edición del Yaguareté Trail en Colonia Popular

Con una destacada convocatoria y una jornada acompañada por un clima ideal, se realizó este domingo la segunda edición del “Yaguareté Trail” en la localidad de Colonia Popular, evento deportivo que reunió a más de 300 corredores provenientes de distintos puntos de la provincia y la región.

La competencia contó con circuitos de 5, 10 y 21 kilómetros, desarrollados en un desafiante recorrido de monte, barro y naturaleza, características que pusieron a prueba la resistencia y preparación de los participantes.

El acto de apertura estuvo encabezado por el vicepresidente del Instituto del Deporte Chaqueño, profesor Gabriel Pellegrini; la intendente de Colonia Popular, Mariela Soto; y la presidenta de Fundación CONIN, arquitecta Claudia Leguiza, quienes destacaron la importancia de impulsar actividades deportivas y solidarias en el interior provincial.

Desde el Gobierno provincial, a través del Programa Encuentro y el Instituto del Deporte Chaqueño, acompañaron la organización de esta propuesta que tuvo además un fin solidario a beneficio de la Fundación CONIN.

El presidente del Instituto del Deporte Chaqueño, Fabio Vázquez, resaltó el trabajo conjunto entre el organismo provincial, el municipio y la fundación para concretar una nueva edición del evento. Por su parte, la intendente Mariela Soto expresó su satisfacción por recibir nuevamente la competencia y subrayó el impacto positivo que genera en emprendedores y comercios locales.

Uno de los protagonistas de la jornada fue el ganador de la clasificación general de los 21 kilómetros, quien celebró el regreso a las competencias luego de varios meses de inactividad. “Barro, monte y mucho barro. Un circuito hermoso y bastante pesado, pero con muy buena gente y un gran clima”, expresó tras cruzar la meta.

La masiva participación y el acompañamiento del público consolidan al Yaguareté Trail como una de las pruebas de trail running más importantes de la región, combinando deporte, turismo y contacto con la naturaleza.