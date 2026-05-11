Cultural derrotó a Regatas y se afianza en la búsqueda de los play-offs

Cultural de Santa Sylvina se hizo fuerte en Resistencia y derrotó a Regatas, en el estadio de Don Bosco, debido a la falta de disponibilidad en el estadio del conjunto capitalino.

El primer período ya anticipó que sería una noche pesada para los locales. Cultural marcó rápido 10-0 y desde ahí mantuvo la distancia el marcador, cerrando 26-16 el primer parcial.

Para el segundo acto hubo algunos intentos de recuperación por parte del Remero; sin embargo, promediando la mitad del tiempo, Cultural volvió a equilibrarse y marcó un contundente 48-33.

A la vuelta de los vestuarios se repitió lo hecho antes. El Remero dominó los primeros minutos del período hasta que los del sudoeste se recuperaron y otra vez llevaron el tanteador a su favor por 46-66.

El último capítulo fue dominado por Cultural, con la mayor tranquilidad de estar por 20 puntos arriba. Regatas tuvo intentos, pero fue desprolijo, mientras que el Rojo de Santa Sylvina fue efectivo y certero a lo largo de la noche.

Fue victoria de Cultural, que se afianzó en el sexto lugar con el cual, por ahora, se mete en los play-offs directos. A los sylvinenses les quedan cuatro partidos, dos en casa y otros dos afuera para cerrar la fase regular.

Lo que le queda a Cultura

18/05 | Cultural – Don Bosco

23/05 | Cultural – Hindú

26/05 | Capri – Cultural

28/05 | San Lorenzo – Cultural.