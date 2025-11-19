Causa ANDIS: renunció una funcionaria del Gobierno nacional que tenía 700 mil dólares en su casa

Se trata de Ornella Calvete, quien dejó su cargo en la cartera dirigida por Luis Caputo después del hallazgo de una abultada suma de moneda extranjera hecho por la Justicia en el marco de la investigación por presunta corrupción dentro de la Agencia Nacional de Discapacidad. Su padre, el empresario Miguel Ángel Calvete, también está bajo la lupa.

Personal de la Justicia ejecutó recientemente un procedimiento en el domicilio de Calvete, hoy exdirectora nacional de desarrollo regional y sectorial en el ministerio de Hacienda de la Nación. La mujer está bajo investigación por posible participación en el entramado que se destapó a raíz de Diego Spagnuolo.

Las tareas de los judiciales dieron resultado positivo: en el inmueble encontraron unos 700.000 dólares y también billetes de otras naciones. Esto se asemeja a lo que ocurrió durante el allanamiento a propiedades de Spagnuolo meses atrás.

La salida de la funcionaria tomó forma en las últimas horas, luego de que resonó en el Ministerio de Economía el hallazgo de la Justicia en el domicilio de la involucrada. En la cartera que conduce Luis Caputo, más específicamente en la Secretaría de Industria y Comercio donde Calvete se desempeñaba, se entendió que la permanencia de la funcionaria ya no podía sostenerse ante la investigación, por lo que aceptaron la dimisión y diagramaron su reemplazo.

La causa judicial que involucra a Calvete derivó de la pesquisa sobre presuntas irregularidades en la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS). Como parte del avance de la causa, el Ministerio Público Fiscal pidió una serie de allanamientos en Ciudad de Buenos Aires, donde los principales apuntados ostentaban cargos de rango medio y superior en organismos estatales. Tras los procedimientos, se conoció que en la propiedad de Calvete se secuestraron dinero en efectivo, documentos y dispositivos electrónicos, hechos que alimentaron la sospecha de maniobras de corrupción vinculadas a contratos con proveedores públicos y posibles retornos ilícitos.

De acuerdo a los documentos consultados por Infobae, Ornella Calvete avisó a su padre, Miguel Ángel Calvete, sobre la presencia de la policía en la planta baja de su vivienda el 12 de septiembre de 2025. Mediante un mensaje, le expresó: “No sé si es por el cabeza de rodilla o qué”. Apenas intercambiaron saludos, la funcionaria señaló que se trató de una falsa alarma, aunque continuó la charla refiriéndose a stickers y bromas personales. En el mismo diálogo, el padre le aconsejó seguir instrucciones y abordó temas vinculados a la situación financiera de la firma INDECOM y la disponibilidad de “cash blanco”. El dictamen fiscal mostró que, en esa conversación, Miguel Ángel Calvete sugirió qué responder si le preguntaban por el dinero: “por si entran acá y me ven con mossca” o “digo que me lo prestó alguien, olvidate”.

La relevancia de los contactos familiares quedó reflejada en otro intercambio, fechado el 10 de septiembre de 2025. Allí, Calvete preguntó sobre una reunión con Claudio, vinculado a una reconocida ortopedia. Su padre le confirmó la concreción del encuentro y le prometió obsequios si el resultado era positivo: “una lambo, una granja, lo que quieras”.

La Justicia estableció la fecha y el monto exacto del secuestro en la residencia de la funcionaria. Los agentes de la fiscalía registraron el domicilio el 9 de octubre de 2025 y contabilizaron cerca de 700.000 dólares, en diferentes monedas extranjeras. Además, se recolectaron anotaciones y dispositivos electrónicos relacionados con la pesquisa. Todos esos elementos quedaron bajo resguardo del juez que dirige el caso.