Liga Federal: confirmaron la programación para los play-in del NEA

Tres equipos chaqueños y uno de Corrientes buscan llegar a los octavos de final.

La Liga Federal confirmó las programaciones para los juegos de Play-In en toda la competencia. En el caso de la Conferencia Noreste, habrá dos partidos en Chaco, en el marco de la búsqueda de llegar a los octavos de final.

Empezando por el orden de la tabla de posiciones, Cultural de Santa Sylvina terminó en el séptimo escalón de la fase regular, con 26 puntos, producto de 8 victorias y 10 derrotas. El rival será Córdoba de Corrientes, que terminó décimo y último, con 21 unidades, apenas 3 triunfos y 15 partidos perdidos.

La otra llave tendrá a dos equipos de la capital chaqueña. Don Bosco fue octavo en la fase regular. Reclutó 7 victorias y 11 caídas, llegando a los 21 puntos, y se medirá con Regatas, que finalizó en el noveno lugar, con 21 unidades, 3 partidos ganados y 15 perdidos.

En lo que respecta a los antecedentes de la temporada actual, en la primera ronda Cultural derrotó 91-67 a Córdoba, mientras que en la segunda volvió a ganar por 80-92, esta vez de visitante. Del mismo modo, Don Bosco se impuso en los dos partidos de la primera etapa ante Regatas, primero por 76-79 y luego 79-57.

Ambos cruces serán a un solo partido, por lo que cada ganador pasará directamente a los octavos de final, donde será rival de Mitre de Posadas o Hindú, dependiendo de su posición final en la tabla de posiciones.

La programación

Miércoles 3 de junio

Cultural de Santa Sylvina (7.°) – Córdoba Básquet (10°), a las 21:30

Don Bosco (8.°) – Regatas (9.°), a las 21:30.