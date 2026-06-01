Ofrecen clases gratuitas de funcional en el Jaime Zapata

El Instituto del Deporte Chaqueño brinda clases de Funcional mixto desde los 13 años en adelante, esta actividad se realiza los lunes, miércoles y viernes de 9 a 10:15hs. Remarcamos que todas las actividades del Instituto del Deporte Chaqueño son totalmente libres y gratuitas.

El entrenamiento funcional consiste en varias actividades que se centran en mejorar los movimientos funcionales utilizando en la vida cotidiana, con el objetivo de fortalecer los músculos, mejorar la coordinación; el equilibro; la estabilidad y flexibilidad.

Para participar de esta actividad, los interesados deberán presentar certificado de aptitud física, formulario de inscripción de Polideportivos y constancia de DNI. Para más información acercarse al Polideportivo Jaime Zapata, (Padre Cerqueira 2150) a las oficinas de Polideportivos de 8 a 12 o 16 a 19hs.