Liga Chaqueña: confirmaron las fechas para las semifinales del Torneo Apertura

Si bien el campeonato atraviesa una etapa de definición, también habrá otros cinco partidos que quedaron pendientes de la última fecha.

La organización de la Liga Chaqueña de Fútbol confirmó los días y horarios para las semifinales del Torneo Apertura. Del mismo modo, habrá cinco partidos que quedaron pendientes de la última fecha.

En ese sentido, la semifinal entre Central Norte y Don Orione se jugará el miércoles, en cancha de Estudiantes, mientras que Fontana y Deportivo Luján se enfrentarán el sábado, en cancha de Sarmiento.

Los ganadores de las llaves definirán el título del primer semestre la próxima semana, en una final única que se jugará en cancha de For Ever.

La programación liguista / fecha 11

Martes 2 de junio

Policiales – San Martín, a las 15:30 en Vélez

CUNE – Independeiente de Tirol, a las 15:30 en el Centro de Empleados de Comercio.

Miércoles 3 de junio

Juventud de Tirol – Chaco For Ever, a las 15:30

Parque Patricios – Sarmiento, a las 15:30 en Chaco Hebrón

Central Benítez – Resistencia Central, a las 15:30

Las semifinales

Miércoles 3 de junio

Central Norte – Don Orione, a las 16 en Estudiantes

Sábado 6 de junio

Deportivo Luján – CSyD Fontana, a las 21 en Sarmiento.