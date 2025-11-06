Liga Argentina: Villa San Martín pone segunda en casa ante los mendocinos

El “Tricolor” recibe este viernes 7 a su par de Rivadavia de Mendoza, a partir de las 22 horas.Al respecto,el base Facundo Gago analizó lo que fue el debut, la performance del equipo y lo que se viene.

Este viernes 7, Villa San Martín vuelve a jugar en casa,en esta oportunidad ante Rivadavia de Mendoza en lo que será un juego correspondiente a la segunda fecha de la Conferencia Norte de la Liga Argentina de Básquet. Vale recordar que en su debut, también en casa, el “Tricolor” superó a Independiente de Santiago del Estero.

Al respecto, el base del elenco chaqueño, único representante en esta categoría, Facundo Gago, repasó lo que fue el comienzo del equipo en la 25/26, afirmando que “obviamente el debut fue muy bueno, donde lo más importante era ganar, hubo ansiedad y era el primer partido de la temporada; la mayoría de nosotros no jugaba un partido desde abril, pero se dio como esperábamos, logrando una victoria ante un equipo difícil como Independiente de Santiago del Estero, siendo esto muy importante”.

“Al equipo lo vi bien, supimos reponernos en la adversidad y son cosas que tenemos que aprender; tenemos mucho jugadores de mucha experiencia, goleo y calidad”,dejó en claro Gago, que en el primer partido anotó 18 puntos y fue el goleador de su equipo y partido.

Asimismo, Gago valoró que en su primer partido “me sentí bien, donde respecto a los minutos un jugador se los va ganando dentro de la cancha o en los entrenamientos; creo que me preparé bien en la pretemporada y espero seguir así, ya que estoy con confianza y entrené muy bien”.

SE VIENE LA SEGUNDA

Por la segunda fecha de la Conferencia Norte de la Liga Argentina de Básquet, Villa San Martín recibe este viernes 7 a su par de Rivadavia Básquet de Mendoza, a partir de las 22 horas en elestadio “Tricolor” de la ciudad de Resistencia (Saavedra 135). Los árbitros para este partido serán Gustavo D´anna y Alejandro Costa.Como comisionada técnica estará Daniela Kessler.

“Nosotros nos preparamos de la misma menera para este juego, estamos ultimando detalles, tenemos que trabajar cosas nuestras; esperemos llegar bien y hacer un buen juego”, concluyó Gago.