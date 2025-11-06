Sameep restableció el servicio de agua en los barrios San Cayetano, España y Provincias Unidas

La empresa Sameep informó que, tras finalizar los trabajos de saneamiento en la zona de calle Giachino al 2100, en cercanías del Polideportivo Jaime Zapata, comenzó a normalizarse de forma progresiva el servicio de agua potable en los barrios San Cayetano, España, Provincias Unidas y sectores aledaños .

Durante la jornada de ayer, cuadrillas de Sameep trabajaron para reparar múltiples roturas en cañerías de 500, 200 y 110 mm. Estas tareas demandaron más tiempo del previsto debido a la presencia de infraestructura subterránea y aérea en el área de intervención, como caños pluviales, redes de fibra óptica y el tendido eléctrico.

Los trabajos finalizaron aproximadamente a las 23:30 del miércoles, y durante la mañana de este jueves se realizaron maniobras de limpieza y saneamiento para garantizar condiciones óptimas de prestación, lo que permitió avanzar con la restitución del suministro.

El presidente de Sameep, Nicolás Diez, destacó el esfuerzo de los trabajadores: «Para estas tareas es fundamental la voluntad y el compromiso para ejecutarlas, sin importar la hora ni el día. Nuestro objetivo es mejorar el servicio, reemplazando cañerías que ya no están en condiciones de brindar calidad y seguridad a los usuarios».