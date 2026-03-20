Liga Argentina: Villa San Martín lo supo definir y continúa acomodándose en las posiciones

El “Tricolor” venció como local 70 a 59 a Estudiantes de Tucumán. Ahora los chaqueños vuelven a jugar el 22 ante Comunicaciones de Mercedes y el 25 del mismo mes recibirá a Jujuy Básquet, para cerrar la fase regular y llegar lo mejor acomodado a la Reclasificación.

Por una nueva fecha de la Conferencia NEA de la Liga Argentina de Básquet, Villa San Martín venció como local a Estudiantes de Tucumán por 70 a 59. En el elenco ganador, su máximo anotador fue Favio Vieta con 16 puntos; en tanto que por la visita, Joseph Hampton aportó 17 unidades.

En el primer cuarto rápidamente presentó a dos equipos que buscaron imponer su juego, teniendo los locales en Elián Centeno en la zona pintada y Favio Vieta con toda su explosión y velocidad como las mejores armas, ante un Estudiantes tucumano con Juan Cruz Rodríguez y Santiago Capello como los más claros, dentro de un juego cerrado y prácticamente parejos. Los primeros diez fueron pasando y las cosas nunca tuvieron a un equipo más claro que el otro, aunque los tucumanos aprovecharon alguna que otra corajeada de Elías Cave, permitiendo cerrar con ventaja de 18 – 19,sobre un Villa San Martín que siguió teniendo en Favio Vieta como lo más claro por momentos.

En el segundo cuarto las cosas continuaron siendo intensas y parejas, donde Villa San Martín tuvo respuestas en Rómulo Gusmao en la zona pintada y Favio Vieta como siempre y su explosión en ataque, ante un Estudiantes que tuvo un goleo repartido con JosphTompson, Federico Pedano y Matías Bichara quienes encabezaron los ataques tucumanos (35 -35). Y el segundo periodo se fue cerrando y no hubo mayores sobre saltos ni diferencias; el score así lo reflejó. Al descanso largo igualados en 36.

En el tercer cuarto todo siguió estando muy intenso, aunque Villa San Martín tuvo algunas ráfagas y que fueron bien aprovechadas de Estéfano Simondi y Lautaro Florito con ofensivas que dieron resultados en el juego y por supuesto score (54-48). Sin embargo, los minutos fueron pasando y Villa San Martín mejoró por momentos claramente y eso lo aprovechó con Rómulo Gusmao y Facundo Gago para cerrarlo por 58 -50.

Y en el último cuarto los locales mejoraron aún más y por primera vez en el partido plasmaron diferencia clara, teniendo principalmente en Rómulo Gusmao la mejor opción en ataque y con resultados (66-54). Y el partido se fue cerrando y Villa San Martín se llevó un juego difícil en casa, ante un elenco tucumano intenso y que salió a jugar de igual a igual. El resultado final fue de 70 a 59

Ahora los chaqueños vuelven a jugar el 22 ante Comunicaciones de Mercedes y el 25 del mismo mes recibirá a Jujuy Básquet, con lo que cerrará la fase regular del certamen de ascenso, buscando la mejor ubicación para tener ventaja de localía, en lo que será la Reclasificación.

SÍNTESIS

VILLA SAN MARTÍN (70): Rath S. 0, Gago F.7, Pérez E. 3, Simondi E. 12, Vieta F. 16, Florito L. 11, Gusmao R. 12, Centeno E. 9. ENTRENADOR: Eduardo Jápez.

ESTUDIANTES (59): Cave E. 4, Capelli S. 4, Benay L. 0, Rodríguez J.11, Ceppo M.5, Pedano F.2, Bichara M. 8, Aranda P.2, Hampton J. 17, Bollo J. 6. ENTRENADOR: Fabrizio Espósito.