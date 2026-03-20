Golpe al microtráfico en Avía Terai: allanamientos al “Clan Cárdenas” dejan un detenido, droga y un arma secuestrada

Un importante operativo antidroga se desarrolló durante la madrugada de este viernes en Avía Terai, donde fuerzas policiales llevaron adelante allanamientos simultáneos que derivaron en la detención de un hombre, el secuestro de estupefacientes y el hallazgo de un arma de fuego.

El procedimiento comenzó alrededor de las 2:40 y estuvo a cargo de la División Microtráfico Interior, con intervención de la Fiscalía Antidrogas con asiento en Presidencia Roque Sáenz Peña. Las medidas judiciales se concretaron en cuatro domicilios que eran objeto de investigación por su presunta vinculación con el denominado “Clan Cárdenas”.

Según informaron fuentes policiales, en tres de los inmuebles inspeccionados no se encontraron elementos de interés para la causa. Sin embargo, en el cuarto domicilio los resultados fueron positivos: allí fue aprehendido un hombre de 35 años y se incautaron 30 envoltorios de cocaína listos para su comercialización, con un peso total de 5,4 gramos.

Además, los efectivos secuestraron dos balanzas de precisión, presuntamente utilizadas para el fraccionamiento de la sustancia, y dos teléfonos celulares que serán sometidos a peritajes.

Durante la inspección del lugar, también se realizó el secuestro impostergable de un revólver calibre 22 sin numeración visible, lo que dio lugar a una causa paralela por tenencia ilegal de arma de fuego.

El operativo contó con un amplio despliegue policial, incluyendo personal de distintas divisiones de drogas del interior, Infantería y la comisaría local, bajo la supervisión de ayudantes fiscales, garantizando el normal desarrollo de las diligencias.