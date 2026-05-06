Con soporte estratégico de la UNNE, se presentó el Instituto de Modernización e Innovación para la transformación digital de Corrientes

El Gobierno de la provincia de Corrientes y la Universidad Nacional del Nordeste firmaron un convenio marco y acuerdos específicos orientados a incorporar inteligencia artificial en la gestión pública, fortalecer el monitoreo de políticas públicas y consolidar un ecosistema de innovación que sirva para la construcción de un Estado ágil y de fácil accesibilidad para el ciudadano.

En el marco de la presentación formal de creación del Instituto de Modernización e Innovación (IMI) del gobierno de Corrientes -realizado en la mañana de este martes 5 de mayo en el Salón Amarillo de Casa de Gobierno- la UNNE dijo presente con sus equipos técnicos de gestión y especialistas en IA para dejar sentado su compromiso de continuar trabajando de manera asociada con el gobierno de Corrientes.

En la oportunidad, el gobernador de Corrientes, Juan Pablo Valdés junto al rector de la UNNE, doctor Omar Larroza presidieron la mesa de presentación del IMI, acompañados por el vicegobernador Pedro Braillard Poccard, el ministro de Coordinación y Planificación, Carlos Vignolo y el flamante titular del IMI, Juan Francisco Bosco.

El nuevo paso entre UNNE y Gobierno de Corrientes se concretó con la firma de documentos: un Convenio Marco de Cooperación y dos acuerdos específicos enfocados en la transformación digital, la innovación tecnológica y el fortalecimiento de la gestión pública.

La rúbrica fue encabezada por el gobernador Valdés y el rector Larroza, quienes en contacto con la prensa local, UNNE Medios y sus respectivos discursos, hicieron especial hincapié en la importancia de renovar y consolidar esta alianza estratégica entre el sector público y el sistema universitario, porque son los que motorizan e impulsan el desarrollo económico y social de la provincia, reconocieron ambos mandatarios en coincidencia.

Los acuerdos contemplan una agenda de trabajo orientada a la modernización del Estado provincial mediante la incorporación de herramientas tecnológicas, entre ellas desarrollos basados en inteligencia artificial aplicados a procesos administrativos y áreas críticas de gestión. La propuesta busca optimizar recursos, mejorar la eficiencia operativa y fortalecer mecanismos de transparencia institucional.

Observatorio de Políticas Públicas

El primero de los acuerdos entre partes tiene que ver con una alianza estratégica para el monitoreo, evaluación e innovación en políticas públicas provinciales y su impacto.

Su objetivo central: dotar al Pacto Correntino de Crecimiento Económico y Desarrollo Social “Corrientes 2030″ de un soporte técnico-académico que garantice la transparencia activa, la eficiencia en la gestión de datos y la rendición de cuentas ante la ciudadanía, consolidando a la UNNE como ámbito de monitoreo y evaluación a través de un Observatorio de Políticas Públicas y como socio técnico-académico estratégico, garantizando la calidad metodológica, la rigurosidad científica y la independencia técnica de los análisis producidos por el Observatorio, sin asumir funciones ejecutivas ni decisorias sobre las políticas públicas provinciales.

Otra de las firmas está vinculada al IMI con el trabajo del equipo de IA de la UNNE a través de asistencia técnica, consultoría estratégica y transferencia metodológica para acompañar los proyectos de modernización e innovación de la administración pública provincial.

El objetivo aquí apunta a orientar una transformación institucional ordenada, respaldada por propuestas de adecuación normativa, procesos auditables y lineamientos para una IA aplicada de forma responsable, adaptada a las necesidades específicas de los organismos que el gobierno de Corrientes determine.

La iniciativa incorpora una mirada de largo plazo vinculada al desarrollo productivo y tecnológico en la provincia de Corrientes.

En otras líneas, quedó establecido encarar el fortalecimiento de los parques tecnológicos provinciales como motores para la generación de empresas de base tecnológica, la radicación de inversiones y la vinculación entre gobierno, universidad y sector privado.

Este trabajo conjunto se complementa con otros proyectos estratégicos en marcha, como la construcción del Centro de Innovación en el predio de La Unidad, concebido como un espacio destinado a albergar empresas e iniciativas vinculadas al desarrollo, investigación y tecnología de alto impacto, con foco en el talento local y la proyección internacional.

Las iniciativas contemplan una hoja de ruta técnica de dos años y prevé acciones que van desde el diagnóstico institucional hasta la capacitación de equipos técnicos del Estado. Según lo establecido, los desarrollos generados en el marco del programa quedarán bajo titularidad de la Provincia, reforzando la estrategia de soberanía tecnológica local.

“Hoy es un día muy especial. Estamos siendo protagonistas de una decisión política que permitirá a Corrientes dar un salto de calidad en sus instituciones. Nosotros, desde la universidad, con todas nuestras capacidades, a través de nuestros recursos humanos, docentes, de investigación y de infraestructura, nos pusimos al servicio del gobierno de la provincia para complementar sus políticas públicas asociadas a esta mirada estratégica, para lograr juntos el salto de calidad institucional anhelado para la provincia de Corrientes” reconoció el rector Larroza en su discurso.

Presencia institucional

Acompañaron al Rector de la UNNE en el acto, las secretarias generales Académica, Patricia Demuth Mercado; Administrativa, Analía Falcón; de Ciencia y Técnica, Laura Leiva; de Legal y Técnica, Margarita Payes; secretarios generales de Extensión, Patricio González; de Posgrado, Claudio Núñez; de Asuntos Sociales, Marcelo Cáceres; de Planeamiento, Pablo Arnaiz; la Auditora Interna de la UNNE, Laura Sánchez y equipo; el Coordinador Ejecutivo de Planificación y Gestión de Inteligencia Artificial y Transformación Digital de la UNNE, Federico Agostini.

Estuvieron también presentes acompañando la iniciativa, decanos de las distintas facultades de la UNNE, entre ellos: Viviana Godoy- FaCENA; Mario Villegas – Derecho; Mario De Bórtoli – Ingeniería; Moira Carrió – Ciencias Económicas; Gabriel Romero – FADyCC; Mario Urbani, Ciencias Agrarias; Mario Pagno de Medicina y su próximo sucesor en el decanato de esa facultad, Jorge Scheinkman.

La UNNE ratifica con estas acciones asociativas con los gobiernos locales, su vocación de universidad pública comprometida con su territorio, aportando conocimiento e innovación para acompañar el crecimiento de Corrientes y Chaco y el fortalecimiento institucional de la región toda.