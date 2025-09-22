Liga Argentina: Con la vara alta y objetivos ambiciosos, Villa San Martín se presentó ante la sociedad para la temporada 25/ 26

Caras nuevas, otras que se mantienen y plantel completo, al “Tricolor” se lo mostró muy confiado y con ansias de continuar haciendo historia en la provincia y país. Dirigentes, cuerpo técnico y jugadores y el mismo objetivo: ascender a la Liga Nacional.

En conferencia de prensa, durante la mañana de este lunes, Villa San Martín presentó oficialmente a todo el plantel que lo representará en la temporada 25/ 26 de la Liga Argentina de Básquet. En este marco, el presidente de la institución “Tricolor” que volverá a ser el único representante de la región en esta categoría, no dejó dudas de la satisfacción de poder jugar una temporada más, que es la décima de forma ininterrumpida, dejando al básquet chaqueño en la vidriera en los planos nacionales.

Objetivo claro: ascender a la Liga Nacional

En primer lugar, Siri adelantó las pretensiones de la institución de poder jugar el partido inaugural de esta temporada, teniendo en cuenta la transformación que atraviesa el club en materia de obras históricas y se espera que esté todo listo para el arranque de la temporada, que será el próximo 2 de noviembre. No obstante, está en agenda que en el caso de poder jugarse el partido inaugural esta temporada, además de ser un orgullo para Villa San Martín y el Chaco, estaría toda la prensa nacional especializada en básquet cubriendo este espectáculo deportivo

Asimismo, el titular de la institución “Tricolor” también anunció la intención de que Regatas Corrientes pueda jugar algún partido de temporada en cancha del “Tricolor”, teniendo en cuenta que la institución correntina está ejecutando la construcción de su estadio nuevo.

Además, el presidente dio detalles sobre la conformación del equipo, con caras que llegaron, entre esas la del entrenador de jerarquía Eduardo “Chiche” Jápez, otras caras que se mantuvieron y por supuesto las que llegaron, incluyendo fichas extranjeras.

“Fue un trabajo silencioso, pero se pudo llegar a completar el armado del equipo; todo fue trabajo en conjunto con el entrenador”, dejó en claro Siri, manifestando a su vez que “en esta temporada, nuestro objetivo es ascender, ya que hemos conformado un cuerpo técnico y un grupo de jugadores que hacen que nuestras pretensiones sean las máximas”, resaltó.

“Este es el equipo que encontramos y el que quiero”

A su turno, el flamante entrenador de Villa San Martín, Eduardo “Chiche” Jápez, en primer lugar se mostró “muy agradecido y contento por el staff armado para esta temporada en cuanto a la conformación del equipo.

En cuanto a la pretemporada, que arrancó el pasado 15 de septiembre, Jápez precisó que “en total son siete semanas, ya pasamos una con muy buenas sensaciones, a partir de ahora empezamos a desplegar la parte del mix, tanto parte física y basquetbolística, produciéndonos un adelantamiento que es muy importante para nosotros. Luego, en la cuarta semana, comenzaremos a hacer partidos amistosos”.

“Este es el equipo ideal para trabajar, estoy muy contento con el equipo que se armó, por lo tanto a partir de ahí viene el convencimiento hacia ellos y qué quiero de ellos; en definitiva, este es el equipo que encontramos y el que quiero.

“Va a ser un gran año”

Por último, uno de los referentes del equipo de Villa San Martín, es el base/ escolta Favio Vieta, expresó sentirse “muy contento por el armado del equipo, la vara está alta pero también hay material para asumir la responsabilidad; hay material para trabajar, haciendo bien las cosas y el equipo ensamblándose, va a ser un gran año”, finalizó.

El plantel

El plantel de Villa San Martín para esta temporada 25/ 26 de la Liga Argentina de Básquet, está conformado por: el entrenador principal, Eduardo Jápez; el primer asistente, Hugo Camisasca, los asistentes colaboradores Gonzalo Flores y Manuel Ríos; los preparadores físicos Imanol Escobar y Octavio Boschetti; la psicóloga deportiva, Romina Bogado; la nutricionista, Sofía Frangioli; los kinesiólogos Pablo Castillo y Nicolás Crespín; el utilero, Enzo Núñez; y como jefe de equipo Sergio Ruberto.

Con respecto a los jugadores, formarán parte esta temporada: la continuidad de Estéfano Simondi (ala – pivote), y Favio Vieta (base/ escolta) y Maximiliano Martín (alero) quienes se repartirán a su vez la doble capitanía. Regresaron Lautaro Florito (escolta/ alero), Agustín Camisasca (escolta), Emir Pérez Barrios (base) y Maximiliano Bottaro (ala – pivote). Llegaron los extranjeros Rómulo Gusmao y Elián Centeno (ambos pivotes), Facundo Gago y Santiago Rath (bases/ aleros). Además, forman parte del equipo los jóvenes y con una gran proyección, Gael Carrasco (base/ escolta) y Agustín Petroli (pivote).