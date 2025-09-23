El Gobierno de Chaco informó que se redujeron un 65% los desmontes

El Gobierno del Chaco, a través del Ministerio de Producción y Desarrollo Económico Sostenible, anunció una reducción en los desmontes de la provincia . Gracias a la incorporación de la tecnología satelital, sistemas de detección temprana y controles más estrictos en el territorio, el Poder Ejecutivo sostiene que Chaco pasó de 54.247 hectáreas desmontadas en el último año de la gestión anterior a 33.413 en 2024, lo que representa una baja del 40% .

En lo que va del 2025, la tendencia descendente se profundizó, según los datos difundidos:

Primer semestre 2024: 14.939 hectáreas desmontadas.

Primer semestre 2025: 8.190 hectáreas desmontadas.

Esto significa una reducción del 65% en comparación interanual. «Celebramos esta disminución como un logro colectivo. El ordenamiento, la tecnología y la presencia activa del Estado están dando resultados. Solo en la última semana intervenimos en cuatro desmontes ilegales», destacó el ministro de Producción, Oscar Dudik.

En paralelo, la provincia logró la sanción y homologación del Ordenamiento Territorial del Bosque Nativo (OTBN), una herramienta clave para garantizar el uso responsable de los recursos, brindar seguridad jurídica a los productores que cumplen la normativa y promover un modelo de producción que equilibre desarrollo y preservación.