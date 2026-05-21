Liberaron a “Tiso” Talavera por “pruebas insuficientes”, aunque seguirá vinculado a la causa

La Cámara Federal resolvió revocar la prisión preventiva del dirigente piquetero Celestino “Tiso” Talavera al considerar que no existen elementos suficientes para mantenerlo detenido en el marco de la causa por presunta trata de personas.

Fuentes judiciales confirmaron que, pese a recuperar la libertad, Talavera continuará imputado y ligado al expediente, por lo que seguirá sujeto al avance de la investigación federal.

La causa se inició tras la denuncia de una mujer que afirmó haber permanecido durante aproximadamente cuatro años en una vivienda de Resistencia realizando tareas domésticas y cuidado de menores sin recibir remuneración. Según la denuncia, también le habrían restringido parte de su libertad y retenido dinero correspondiente a una pensión por discapacidad.

Talavera y su pareja habían sido detenidos en febrero luego de presentarse ante Investigaciones al tomar conocimiento de los pedidos de captura difundidos públicamente.

Ahora, con la nueva resolución judicial, ambos continuarán vinculados a la causa mientras la Justicia Federal determina si existen responsabilidades penales.