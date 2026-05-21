León XIV viajará a Uruguay en noviembre y se sumaría a Argentina a la agenda

El papa León XIV visitará Uruguay durante noviembre de 2026, según confirmaron fuentes de la Iglesia Católica uruguaya y distintos medios internacionales. La recorrida formará parte de una gira regional por Sudamérica y tendrá como principales destinos a Montevideo y el departamento de Florida.

Además, el pontífice podría sumar una tercera parada en el norte del país, que aún se define entre Rivera y Paysandú. Por el momento, el Vaticano no confirmó la fecha exacta ni la duración oficial de la estadía.

La noticia comenzó a tomar fuerza luego de declaraciones del intendente de Florida, Carlos Enciso, quien aseguró haber recibido información desde el Vaticano sobre la presencia del Papa en el país. Posteriormente, autoridades eclesiásticas uruguayas calificaron la visita como prácticamente confirmada.

La llegada de León XIV representará un hecho histórico para Uruguay, ya que será la primera visita papal desde las giras realizadas por Juan Pablo II en 1987 y 1988.

De acuerdo con medios internacionales, la gira sudamericana también podría incluir visitas a Argentina y Perú, aunque esas escalas todavía no fueron oficializadas por la Santa Sede.