Lanzan el Plan de Financiamiento de Naciones Unidas para la Biodiversidad

El Gobierno provincial presentó, este miércoles, en el Parque de la Democracia, el Plan de Financiamiento de las Naciones Unidas para la Biodiversidad de BIOFIN.

Se trata de una línea de trabajo del organismo internacional que tiene como objetivo buscar soluciones financieras innovadoras y la alineación del gasto público hacia iniciativas que integren el desarrollo económico y social con calidad ambiental y la sostenibilidad de los ecosistemas provinciales, indicaron oficialmente.

El gobernador Leandro Zdero afirmó que «esta iniciativa forma parte del rumbo que hemos encarado para cuidar nuestros recursos naturales y a su vez garantizar crecimiento y desarrollo de la actividad productiva».

Así, se pretende potenciar al campo como motor económico y ambiental, promoviendo herramientas modernas como seguros paramétricos y mecanismos de mercado como créditos de carbono y bonos verdes, indicaron oficialmente.

«Buscamos que la producción y el cuidado del ambiente vayan de la mano, garantizando que quienes protegen la `fábrica natural´, también generen valor para las próximas generaciones», remarcó Zdero, quien estuvo acompañado por autoridades del PNUD.

Asimismo, el mandatario agradeció la confianza y valoración por parte del PNUD del trabajo que la provincia viene realizando en la materia. «Nuestro desafío consiste en cambiar la matriz productiva del Chaco y para ello hemos comenzado poniendo orden para definir un Norte y un rumbo; y en ese marco con la participación de todos los actores, sociales, económicos y productivos, trazamos un plan estratégico que hoy está en marcha».

Por su parte, el ministro de la Producción, Oscar Dudik señaló que Chaco y Misiones son las únicas provincias argentinas beneficiarias de este programa de Naciones Unidas a través del cual se trabaja hace dos años para avanzar con mecanismos sustentables de producción.

