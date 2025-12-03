Aprueban una nueva moratoria de tributos provinciales

La Cámara de Diputados del Chaco aprobó este miércoles, en la última sesión de la actual conformación legislativa, restablecer la vigencia de la Ley 3848-F de Regularización excepcional de obligaciones tributarias.

La moratoria regirá a partir del 1 de febrero de 2026 para lo adeudado hasta el 30 de noviembre de 2025.

El proyecto de ley 2385/25 fue debatido con la Cámara en Comisión y luego aprobado con el respaldo unánime.

Durante el debate, el diputado radical Carim Peche fue el miembro informante, y sostuvo que se trata de «una moratoria que tiene que ver con ayudar a la situación económica que se está viviendo» y que «indudablemente va a ser favorable a muchos contribuyentes que por uno u otro motivo no pudieron hacer frente a sus obligaciones».

Si bien el proyecto original establecía el 31 de octubre como fecha de corte de lo adeudado, finalmente se modificó el artículo 2° y quedó establecido el 30 de noviembre de 2025.