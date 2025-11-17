Quitilipi: exitosa maratón por el 113.º aniversario del Rotary Club con la participación del intendente Ariel Lovey
El intendente Ariel Lovey acompañó este fin de semana la celebración por el 113.º aniversario del Rotary Club Quitilipi, que incluyó una maratón que reunió a 105 corredores de distintas localidades. La jornada combinó deporte, participación comunitaria y un fuerte espíritu solidario, característico del trabajo que impulsa la institución rotaria.
La competencia contó con diversas categorías y distancias, permitiendo la participación de atletas con distintos niveles de preparación. Los maratonistas demostraron esfuerzo y dedicación a lo largo del recorrido, mientras que vecinos y familias alentaron desde las veredas, generando un clima festivo y de amplia convocatoria.
Lovey destacó la importancia de promover la actividad física, el trabajo en equipo y el compromiso comunitario, valores que forman parte de su gestión y de la labor del Rotary Club.
El evento no solo celebró un nuevo aniversario de la institución, sino que también fortaleció los vínculos entre los vecinos y dejó un balance altamente positivo, con expectativas de reeditar la iniciativa en futuras ediciones.