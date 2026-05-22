Seguridad Vial desmintió rumores sobre baja de radares

El Ministerio de Seguridad, a través de la Subsecretaría de Seguridad Vial, emitió un comunicado para informar a la comunidad sobre el alcance de la Disposición Nº 7/2026 de la Agencia Nacional de Seguridad Vial (ANSV), vinculada a determinados cinemómetros instalados en rutas nacionales.

Desde Seguridad Vial, el subsecretario Rafael Acuña, explicó que la disposición “establece la baja de homologación y autorización de uso de ciertos radares fijos que no se encontraban operativos o habían sido vandalizados al momento de las verificaciones técnicas correspondientes”. Además se aclaró que la medida fue solicitada por la Provincia del Chaco en función de relevamientos técnicos realizados previamente, con el objetivo de mantener actualizados y en condiciones los sistemas de control vial.

En este sentido, remarcaron que la disposición alcanza exclusivamente a los dispositivos detallados en la normativa de la ANSV que se encontraban fuera de funcionamiento al momento de la inspección.

Radares en la provincia

Chaco cuenta con 47 radares habilitados y en funcionamiento, distribuidos en distintos corredores viales:

31 radares habilitados en rutas nacionales

16 radares habilitados en rutas provinciales

Desde el área de Seguridad Vial indicaron que todos los dispositivos activos se encuentran homologados, autorizados y sometidos a controles permanentes de funcionamiento, verificación técnica y señalización obligatoria.