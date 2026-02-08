Laguna Blanca avanza en infraestructura, seguridad y atención social

La Municipalidad de Laguna Blanca continúa desarrollando acciones orientadas al crecimiento y la renovación de la gestión, con eje en la mejora de los servicios públicos, el fortalecimiento institucional y el acompañamiento permanente a los vecinos.

En ese marco, desde el municipio se avanza en la ampliación de las oficinas municipales, una obra que permitirá mejorar la atención al público, optimizar el trabajo del personal y ampliar la capacidad contributiva, beneficiando tanto a los trabajadores como a la comunidad en general.

Asimismo, la gestión municipal colaboró con mano de obra para el arreglo de la Comisaría local, reafirmando el reconocimiento y el acompañamiento al trabajo que realiza la Policía del Chaco en materia de seguridad y cuidado de los vecinos.

Otro de los pilares destacados es la presencia territorial constante, con visitas permanentes a los vecinos y, en especial, a los adultos mayores. En ese sentido, se resaltó el encuentro con Doña Fausta, de 83 años, recientemente operada de la vista, quien refleja el espíritu de fortaleza y optimismo de la comunidad.

En relación al rumbo de la gestión, la intendenta Claudia Panzardi destacó la importancia del orden y el trabajo conjunto:

“Creemos firmemente que el orden, la organización y el trabajo mancomunado con las distintas instituciones, organizaciones y fuerzas vivas de la comunidad son fundamentales para lograr una ciudad más justa, segura y con oportunidades para todos. Gobernar es estar presentes y trabajar unidos por el bienestar de nuestros vecinos”, expresó.

Desde la intendencia remarcaron que la atención a las demandas vecinales se realiza las 24 horas, los 7 días de la semana, asumiendo el desafío de dar respuestas concretas y sostener una gestión activa, cercana y comprometida con cada vecino de Laguna Blanca.