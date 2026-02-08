Tres Isletas realizó controles rotativos y preventivos de tránsito

La Municipalidad de Tres Isletas llevó adelante un operativo de control rotativo y preventivo de tránsito, con el objetivo de fortalecer la seguridad vial y prevenir siniestros en la ciudad.

El procedimiento se realizó de manera conjunta entre la Coordinación de Tránsito Municipal, la División Tránsito Urbano, la Patrulla Vial de la Policía Caminera y la Policía Local, en el marco de un trabajo articulado entre distintas áreas.

Durante el operativo se controló la documentación de motos y automóviles, el correcto funcionamiento de las luces reglamentarias, la conducción por parte de menores de edad y la presencia de escapes antirreglamentarios, entre otros aspectos vinculados al ordenamiento del tránsito.

Desde el municipio informaron que estos controles se realizarán de forma periódica, reafirmando el compromiso con la prevención, la seguridad vial y el cuidado de todos los vecinos de la localidad.

