Fontana vivió una tarde de cultura y recreación en la plaza José Palma

La ciudad de Fontana fue escenario de una nueva jornada del programa “Fontana vive el Verano 2026”, una propuesta cultural y recreativa que reunió a familias, niños y vecinos en la plaza central José Palma durante la tarde del sábado.

La actividad contó con una amplia agenda pensada para todas las edades, que incluyó espectáculos de danza, juegos, sorteos, desfile, kermés, inflables para los más chicos y un paseo de emprendedores locales, quienes aportaron color y movimiento al espacio público.

Del encuentro participaron autoridades municipales, entre ellas la secretaria de Desarrollo Social, Verónica Pinsker; la secretaria de Cultura Popular, Deporte y Turismo Social, Jorgelina Aguirre; y el secretario de Economía Social y Microcrédito, Hernán Valenzuela, quienes acompañaron las actividades y destacaron la importancia de promover propuestas abiertas a la comunidad.

El evento también se vio enriquecido por el arte en vivo de destacados artistas locales como Nahuel Martínez, escultor; Rufino Luque, artista plástico y caricaturista; y Lorenzo Germán Díaz, pintor, quienes compartieron su talento con el público presente.

Asimismo, se destacó la participación de la Policía del Chaco, la Policía Caminera y la División Canes, que brindaron charlas informativas y realizaron una exhibición muy valorada por grandes y chicos, fortaleciendo el vínculo entre las fuerzas de seguridad y la comunidad.

Desde el Municipio resaltaron que estas iniciativas forman parte de una política sostenida de promoción de la cultura, el encuentro y el disfrute en espacios públicos, reafirmando el compromiso de seguir generando actividades que fortalezcan la convivencia y el bienestar social durante la temporada de verano.