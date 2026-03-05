Tres Isletas refuerza operativos de limpieza integral en distintos sectores de la ciudad

La Municipalidad de Tres Isletas continúa desarrollando operativos de limpieza integral en diferentes barrios de la ciudad, con el objetivo de mejorar las condiciones urbanas y mantener en buen estado los espacios públicos.

Desde la gestión encabezada por la intendenta Marcela Duarte informaron que las cuadrillas municipales realizan tareas de limpieza y desmalezado, recolección de ramas y residuos, y mantenimiento de canales de desagüe.

Estas acciones buscan optimizar la circulación en la vía pública, prevenir anegamientos durante las lluvias y fortalecer las condiciones de seguridad e higiene en los distintos sectores de la localidad.

Desde el municipio señalaron que los operativos forman parte de un trabajo sostenido para avanzar hacia una ciudad más limpia, ordenada y con mejores servicios para los vecinos.

 

